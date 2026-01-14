Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Canada - Trung Quốc tìm lại đối tác, gây dựng đối trọng

PHẠM LỮ
14/01/2026 16:31 GMT+7

Với chuyến thăm của Thủ tướng Canada Mark Carney đến Bắc Kinh, một thủ tướng nước này mới công du Trung Quốc sau gần một thập kỷ.

Chỉ riêng điều này đã đủ để cho thấy mối quan hệ giữa hai nước trong khoảng thời gian ấy không bình thường và phải có cái gì đấy rất đặc biệt ở thời cuộc, nên hai bên chủ động hóa giải bất đồng và làm cho mối quan hệ song phương nồng ấm trở lại.

Canada và Trung Quốc tìm lại đối tác để đối phó với chiến tranh thương mại - Ảnh 1.

Thủ tướng Canada Mark Carney lên đường thăm Trung Quốc ngày 13.1.2026

Ảnh: REUTERS

Giống như Anh hay Úc, ở Canada phải chờ đến khi có sự thay đổi thủ tướng thì mới có được sự khởi đầu mới trong mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Giống như Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Carney phải đặc biệt coi trọng cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington là đồng minh chiến lược quan trọng của họ trong khi Bắc Kinh là đối tác quan trọng mà Ottawa phải duy trì quan hệ.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Carney là một kết quả của cuộc gặp giữa ông Carney và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề cuộc gặp cấp cao APEC hồi cuối tháng 10.2025 ở Hàn Quốc. 

Nguyên do quyết định khiến Canada và Trung Quốc phải bình thường hóa quan hệ trở lại là cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đối với Canada, nguyên nhân còn là việc ông Trump công khai lộ ý muốn thâu tóm Canada làm bang thứ 51 của nước Mỹ. 

Đối với Bắc Kinh, nguyên nhân còn là Trung Quốc bị Mỹ cạnh tranh chiến lược quyết liệt trên gần như mọi phương diện và tăng cường hậu thuẫn Đài Loan. Canada cần Trung Quốc làm đối tác, trong khi Trung Quốc còn cần phân rẽ Mỹ với các đồng minh chiến lược của Mỹ. Bắc Kinh và Ottawa muốn dựa cậy lẫn nhau để cùng đối phó cuộc thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại của ông Trump.

Cho nên, cả hai phải tìm lại đối tác ở nhau và gây dựng nhau thành đối trọng cho quan hệ với Mỹ.

