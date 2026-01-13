Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lính Hải quân Mỹ lãnh án tù vì bán bí mật cho Trung Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/01/2026 16:15 GMT+7

Một hạ sĩ quan Hải quân Mỹ vừa bị kết án hơn 16 năm tù với tội danh bán bí mật nhạy cảm của quân đội cho tình báo Trung Quốc.

Đài Fox 5 ngày 13.1 toà án Mỹ đã tuyên án 16 năm 6 tháng tù với Jinchao Wei (còn được gọi là Patrick Wei, 25 tuổi) với các tội liên quan hoạt động gián điệp.

Trước đó, trong phiên tòa hồi tháng 8 năm ngoái, bồi thẩm đoàn tuyên bố Wei phạm tội với 6 tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hoạt động gián điệp, với việc bán bí mật quân sự cho nhân viên tình báo Trung Quốc để nhận về 12.000 USD.

Sĩ quan Hải quân Mỹ lãnh án tù vì bán bí mật cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu tấn công đổ bộ USS Essex mà Patrick Wei làm việc

ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Theo cáo trạng, Wei là phụ tá cho thợ máy trên tàu tấn công đổ bộ USS Essex, đang đậu tại cảng San Diego, bang California của Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Wei có giấy phép an ninh để tiếp cận thông tin quân sự nhạy cảm.

"Wei có thể tiếp cận thông tin quốc phòng nhạy cảm về vũ khí, động cơ đẩy và khử muối của con tàu", theo biên bản của Bộ Tư pháp Mỹ.

Các quan chức cho biết Wei gặp nhân viên tình báo Trung Quốc thông qua mạng xã hội hồi năm 2022. Người này tự xưng là có niềm yêu thích với hải quân. Các bằng chức tiết lộ sau nhiều ngày nói chuyện, Wei đã nghi ngờ danh tích và động cơ của người này.

Trong vòng 18 tháng, Wei đã chia sẻ thông tin về tàu USS Essex cũng như nhiều tàu Hải quân Mỹ khác, sử dụng ứng dụng mã hóa và điện thoại, máy tính do viên tình báo Trung Quốc cung cấp. Wei nhận hơn 12.000 USD trong thời gian trao đổi thông tin.

Ban đầu, tòa ấn định thời gian kết án Wei là ngày 1.12.2025, sau đó dời sang ngày 12.1.

