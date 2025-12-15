Nhật Bản sắp hồi hương hai gấu trúc cuối cùng về Trung Quốc

Cặp gấu trúc song sinh Lei Lei và Xiao Xiao ở sở thú Tokyo ảnh; Sở thú Tokyo

Bộ đôi gấu trúc đã được Trung Quốc cho Nhật Bản mượn trong khuôn khổ chương trình "ngoại giao gấu trúc" và từ lâu trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Bắc Kinh và Tokyo kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972.

Nhật Bản hiện có 2 gấu trúc, là cặp song sinh Lei Lei (con cái) và Xiao Xiao (con đực) tại vườn bách thú Ueno. Cả hai con gấu trúc đều nhận được sự yêu mến đặc biệt của người dân Nhật Bản và du khách đến tham quan vườn bách thú.

Tuy nhiên, Lei Lei và Xiao Xiao giờ đây chuẩn bị được hồi hương trong vòng 1 tháng, tức trước khi thời hạn cho mượn chính thức kết thúc vào tháng 2.2026.

Chính quyền đô thị Tokyo đã nhiều lần đề nghị phía Trung Quốc cho phép hai con gấu trúc ở lại vườn thú, nhưng Bắc Kinh không đồng ý, theo một nguồn tin. Vườn bách thú Tokyo từ chối trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này, theo AFP.

Báo Asahi cũng đưa tin Tokyo không ít lần nỗ lực đàm phán mượn hai con gấu trúc khác sau khi Lei Lei và Xiao Xiao hồi hương. Tuy nhiên, khả năng chúng kịp đến Nhật Bản trước khi Lei Lei và Xiao Xiao rời đi được đánh giá là rất thấp.

Hiện quan hệ giữa hai nước xấu đi nhanh chóng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có phát biểu hàm ý rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công.

Sở thú Ueno từ lâu là bên thụ hưởng chương trình ngoại giao gấu trúc, và hợp tác với các cơ sở ở Trung Quốc, Mỹ để nhân giống thành công loài gấu trúc lớn. Lei Lei và Xiao Xiao chào đời năm 2021, là con của gấu trúc mẹ Shin Shin. Gấu trúc mẹ đã đến Nhật Bản năm 2011 và được trả về Trung Quốc hồi năm ngoái.