Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản sắp hồi hương hai gấu trúc cuối cùng về Trung Quốc

Thụy Miên
Thụy Miên
15/12/2025 11:29 GMT+7

Truyền thông Nhật Bản hôm nay 15.12 đồng loạt đăng tin hai con gấu trúc ở sở thú thuộc Tokyo chuẩn bị hồi hương về Trung Quốc vào tháng 1.2026, đồng nghĩa Nhật Bản sẽ vắng bóng gấu trúc lần đầu tiên trong nửa thế kỷ.

Nhật Bản hồi hương hai gấu trúc cuối cùng về Trung Quốc vào năm 2026 - Ảnh 1.

Cặp gấu trúc song sinh Lei Lei và Xiao Xiao ở sở thú Tokyo

ảnh; Sở thú Tokyo

Bộ đôi gấu trúc đã được Trung Quốc cho Nhật Bản mượn trong khuôn khổ chương trình "ngoại giao gấu trúc" và từ lâu trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Bắc Kinh và Tokyo kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 1972.

Nhật Bản hiện có 2 gấu trúc, là cặp song sinh Lei Lei (con cái) và Xiao Xiao (con đực) tại vườn bách thú Ueno. Cả hai con gấu trúc đều nhận được sự yêu mến đặc biệt của người dân Nhật Bản và du khách đến tham quan vườn bách thú.

Tuy nhiên, Lei Lei và Xiao Xiao giờ đây chuẩn bị được hồi hương trong vòng 1 tháng, tức trước khi thời hạn cho mượn chính thức kết thúc vào tháng 2.2026.

Chính quyền đô thị Tokyo đã nhiều lần đề nghị phía Trung Quốc cho phép hai con gấu trúc ở lại vườn thú, nhưng Bắc Kinh không đồng ý, theo một nguồn tin. Vườn bách thú Tokyo từ chối trả lời yêu cầu bình luận về thông tin này, theo AFP.

Báo Asahi cũng đưa tin Tokyo không ít lần nỗ lực đàm phán mượn hai con gấu trúc khác sau khi Lei Lei và Xiao Xiao hồi hương. Tuy nhiên, khả năng chúng kịp đến Nhật Bản trước khi Lei Lei và Xiao Xiao rời đi được đánh giá là rất thấp.

Hiện quan hệ giữa hai nước xấu đi nhanh chóng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có phát biểu hàm ý rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công.

Sở thú Ueno từ lâu là bên thụ hưởng chương trình ngoại giao gấu trúc, và hợp tác với các cơ sở ở Trung Quốc, Mỹ để nhân giống thành công loài gấu trúc lớn. Lei Lei và Xiao Xiao chào đời năm 2021, là con của gấu trúc mẹ Shin Shin. Gấu trúc mẹ đã đến Nhật Bản năm 2011 và được trả về Trung Quốc hồi năm ngoái.

Tin liên quan

Khỉ lông vàng tiếp nối 'ngoại giao gấu trúc' của Trung Quốc

Khỉ lông vàng tiếp nối 'ngoại giao gấu trúc' của Trung Quốc

Nối bước gấu trúc, những chú khỉ lông vàng mũi hếch đã được Trung Quốc gửi đến các vườn thú ở châu Âu trong chương trình cho mượn kéo dài 10 năm.

Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già

Sau 24 năm, Trung Quốc mới lại đưa gấu trúc đến thủ đô Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Gấu trúc Nhật Bản Trung Quốc Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận