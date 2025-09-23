Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già

Trí Đỗ
Trí Đỗ
23/09/2025 07:56 GMT+7

Một cặp gấu trúc tại vườn thú Beauval (miền trung nước Pháp) sẽ được hồi hương về Trung Quốc vào tháng 11 sau khi một con bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận.

Ông Rodolphe Delord, Giám đốc vườn thú Beauval, ngày 22.9 cho hay ban đầu, cặp gấu trúc Huan Huan và bạn đời Yuan Zi (đều 17 tuổi) dự kiến sẽ ở lại Pháp cho đến tháng 1.2027 rồi sau đó sẽ quay trở lại khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô (Trung Quốc).

Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già - Ảnh 1.

cặp gấu trúc Huan Huan (phải) và Yuan Zi tại vườn thú Beauval (Pháp)

ẢNH: AFP

Tuy nhiên, "Huan Huan bị suy thận, căn bệnh mãn tính thường xuất hiện ở các loài động vật về già. Do đó, chúng tôi muốn đưa nó về Trung Quốc trước khi tình trạng trở nặng", theo AFP dẫn lời ông Delord.

Do đó, ông Delord cho biết Huan Huan và Yuan Zi dự kiến sẽ trở về Trung Quốc sớm vào tháng 11.2025 "để chúng có thể an hưởng tuổi già trong yên bình". Giới chức vườn thú đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc.

Theo ông Delord, Huan Huan hiện vẫn ăn uống bình thường, không có biểu hiện bất thường. Giới chức vườn thú đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc.

Huan Huan và bạn đời Yuan Zi đã đến vườn thú Beauval vào năm 2012 trong khuôn khổ chương trình "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc. Cặp gấu này đã sinh 3 gấu trúc con khi ở Pháp.

Không nuôi nổi gấu trúc, vườn thú Phần Lan trả lại cho Trung Quốc

Theo thỏa thuận giữa 2 nước, trong 3 gấu trúc con, con lớn nhất trong đàn - Yuan Meng - đã được đưa trở về Trung Quốc năm 2024. Cặp gấu trúc con còn lại dự kiến tiếp tục ở lại vườn thú Beauval để "nâng cao nhận thức cho du khách về việc bảo vệ loài vật mang tính biểu tượng này".

Ông Delord kỳ vọng có thể duy trì hợp tác giữa vườn thú với Trung Quốc sau năm 2027. Vườn thú Beauval đã đón khoảng 2 triệu lượt khách tham quan vào năm 2023, tạo ra doanh thu khoảng 133 triệu USD.

Tin liên quan

Sau 24 năm, Trung Quốc mới lại đưa gấu trúc đến thủ đô Mỹ

Sau 24 năm, Trung Quốc mới lại đưa gấu trúc đến thủ đô Mỹ

Trung Quốc đã đưa một cặp gấu trúc trở lại Mỹ để tiếp tục nỗ lực ngoại giao giữa lúc mối quan hệ hai bên đang trong giai đoạn căng thẳng.

Phần Lan trả gấu trúc cho Trung Quốc vì không nuôi nổi

Trung Quốc tặng gấu trúc cho Hồng Kông nhân 27 năm được trao trả

Khám phá thêm chủ đề

pháp trung quốc Gấu trúc Huan Huan Yuan Zi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận