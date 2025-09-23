Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già

Ông Rodolphe Delord, Giám đốc vườn thú Beauval, ngày 22.9 cho hay ban đầu, cặp gấu trúc Huan Huan và bạn đời Yuan Zi (đều 17 tuổi) dự kiến sẽ ở lại Pháp cho đến tháng 1.2027 rồi sau đó sẽ quay trở lại khu bảo tồn gấu trúc Thành Đô (Trung Quốc).

cặp gấu trúc Huan Huan (phải) và Yuan Zi tại vườn thú Beauval (Pháp) ẢNH: AFP

Tuy nhiên, "Huan Huan bị suy thận, căn bệnh mãn tính thường xuất hiện ở các loài động vật về già. Do đó, chúng tôi muốn đưa nó về Trung Quốc trước khi tình trạng trở nặng", theo AFP dẫn lời ông Delord.

Do đó, ông Delord cho biết Huan Huan và Yuan Zi dự kiến sẽ trở về Trung Quốc sớm vào tháng 11.2025 "để chúng có thể an hưởng tuổi già trong yên bình". Giới chức vườn thú đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc.

Theo ông Delord, Huan Huan hiện vẫn ăn uống bình thường, không có biểu hiện bất thường. Giới chức vườn thú đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc.

Huan Huan và bạn đời Yuan Zi đã đến vườn thú Beauval vào năm 2012 trong khuôn khổ chương trình "ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc. Cặp gấu này đã sinh 3 gấu trúc con khi ở Pháp.

Theo thỏa thuận giữa 2 nước, trong 3 gấu trúc con, con lớn nhất trong đàn - Yuan Meng - đã được đưa trở về Trung Quốc năm 2024. Cặp gấu trúc con còn lại dự kiến tiếp tục ở lại vườn thú Beauval để "nâng cao nhận thức cho du khách về việc bảo vệ loài vật mang tính biểu tượng này".

Ông Delord kỳ vọng có thể duy trì hợp tác giữa vườn thú với Trung Quốc sau năm 2027. Vườn thú Beauval đã đón khoảng 2 triệu lượt khách tham quan vào năm 2023, tạo ra doanh thu khoảng 133 triệu USD.