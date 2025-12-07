Nhật dự báo tổn thất do động đất mạnh tiềm tàng ở Tokyo

Chính phủ Nhật ước tính rằng, theo kịch bản xấu nhất, trận động đất như thế có thể khiến 18.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế lên tới 83.000 tỉ yên (535 tỉ USD). Họ còn ước tính khoảng 400.000 tòa nhà có thể bị phá hủy; 8,4 triệu người có thể bị mắc kẹt hoặc gặp khó khăn khi trở về nhà; và số người tử vong liên quan đến thảm họa có thể sẽ lên tới 16.000 - 41.000 người.

Một số ngôi nhà ở tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) bị sập do trận động đất 7,5 độ Richter vào tháng 1.2024 Ảnh: AFP

Ước tính này ít nghiêm trọng hơn so với ước tính trước đó vào năm 2015 là 23.000 người chết và thiệt hại kinh tế lên tới 95.000 tỉ yên, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu của chính phủ vào thời điểm đó là giảm một nửa số người chết dự kiến trong 10 năm. Chính phủ Nhật có sự điều chỉnh về ước tính tổn thất do động đất sau khi tính đến tiến độ thực hiện các biện pháp nhằm tăng khả năng chống chịu động đất và hỏa hoạn của các tòa nhà.

Do Nhật dễ bị thiên tai, chính phủ định cập nhật kế hoạch cơ bản để tăng cường công tác phòng chống thiên tai sau khi trình ước tính tổn thất mới trước một hội đồng chuyên gia vào cuối tháng này.

Trận động đất lớn nhất được ghi nhận ở Nhật từ trước tới nay là trận động đất 9 độ Richter ngoài khơi bờ biển đông bắc nước này vào ngày 11.3.2011, gây ra sóng thần khiến khoảng 18.500 người chết hoặc mất tích, theo AFP.