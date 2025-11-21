Động đất mạnh gây chết người tại Bangladesh

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40 km về phía đông.

Dư chấn đã được cảm nhận ở các bang miền đông của Ấn Độ giáp biên giới với Bangladesh, nhưng hiện chưa có báo cáo thiệt hại lớn nào ở cả hai quốc gia, theo giới chức.

Người dân đứng trong một con hẻm sau khi di tản khỏi ngôi nhà bên cạnh giàn giáo bị đổ sau trận động đất ở thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 21.11 Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho hay người dân ở Dhaka đã vội vã rời khỏi nhà khi nhiều tòa nhà rung chuyển và một số công trình tạm thời bị sập, theo Reuters dẫn lời một số nhân chứng.

"Chúng tôi cảm nhận một cú sốc mạnh và các tòa nhà rung chuyển như cây cối. Cầu thang bị kẹt cứng khi mọi người chạy xuống. Mọi người đều hoảng sợ, trẻ em thì khóc", cư dân Suman Rahman ở Dhaka cho hay.

Cảnh sát thông báo 3 người đã thiệt mạng khi lan can của một tòa nhà 6 tầng bị sập trong trận động đất. Lực lượng cứu hỏa cũng đã ghi nhận thương tích sau khi gạch và xi măng rơi xuống từ những tòa nhà đang được xây dựng.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy rung lắc mạnh như thế trong đời. Chúng tôi đang ở văn phòng thì đồ đạc bắt đầu rung lắc. Chúng tôi vội vã chạy xuống cầu thang và thấy nhiều người khác đã ở trên đường", ông Sadman Sakib, nhân viên của một công ty tư nhân tại Dhaka, kể lại.

Ông Muhammad Yunus, đứng đầu chính phủ lâm thời của Bangladesh, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong khi chính quyền đánh giá thiệt hại. "Mọi người được khuyến cáo nên cảnh giác và không chú ý đến bất kỳ tin đồn hay thông tin sai lệch nào. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm hướng dẫn thông qua đường dây nóng và các kênh chính thức nếu cần thiết. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo an toàn cho tất cả người dân", ông Yunus tuyên bố.