Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Động đất mạnh gây chết người tại Bangladesh

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2025 15:43 GMT+7

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và một số người bị thương sau khi trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra tại Bangladesh hôm nay 21.11, theo Reuters dẫn thông báo từ cảnh sát.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) thông báo tâm chấn của trận động đất nói trên nằm ở thành phố Narsingdi, cách thủ đô Dhaka của Bangladesh khoảng 40 km về phía đông.

Dư chấn đã được cảm nhận ở các bang miền đông của Ấn Độ giáp biên giới với Bangladesh, nhưng hiện chưa có báo cáo thiệt hại lớn nào ở cả hai quốc gia, theo giới chức.

Động đất mạnh tại Bangladesh, - Ảnh 1.

Người dân đứng trong một con hẻm sau khi di tản khỏi ngôi nhà bên cạnh giàn giáo bị đổ sau trận động đất ở thủ đô Dhaka của Bangladesh ngày 21.11

Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời một số nhân chứng cho hay người dân ở Dhaka đã vội vã rời khỏi nhà khi nhiều tòa nhà rung chuyển và một số công trình tạm thời bị sập, theo Reuters dẫn lời một số nhân chứng.

"Chúng tôi cảm nhận một cú sốc mạnh và các tòa nhà rung chuyển như cây cối. Cầu thang bị kẹt cứng khi mọi người chạy xuống. Mọi người đều hoảng sợ, trẻ em thì khóc", cư dân Suman Rahman ở Dhaka cho hay.

Cảnh sát thông báo 3 người đã thiệt mạng khi lan can của một tòa nhà 6 tầng bị sập trong trận động đất. Lực lượng cứu hỏa cũng đã ghi nhận thương tích sau khi gạch và xi măng rơi xuống từ những tòa nhà đang được xây dựng.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy rung lắc mạnh như thế trong đời. Chúng tôi đang ở văn phòng thì đồ đạc bắt đầu rung lắc. Chúng tôi vội vã chạy xuống cầu thang và thấy nhiều người khác đã ở trên đường", ông Sadman Sakib, nhân viên của một công ty tư nhân tại Dhaka, kể lại.

Ông Muhammad Yunus, đứng đầu chính phủ lâm thời của Bangladesh, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong khi chính quyền đánh giá thiệt hại. "Mọi người được khuyến cáo nên cảnh giác và không chú ý đến bất kỳ tin đồn hay thông tin sai lệch nào. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm hướng dẫn thông qua đường dây nóng và các kênh chính thức nếu cần thiết. Chúng tôi vẫn cam kết đảm bảo an toàn cho tất cả người dân", ông Yunus tuyên bố.

Tin liên quan

Động đất rung chuyển Afghanistan: thương vong lớn, thánh đường nổi tiếng bị hư hại

Động đất rung chuyển Afghanistan: thương vong lớn, thánh đường nổi tiếng bị hư hại

Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra phía bắc Afghanistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 320 người bị thương và thiệt hại lớn về vật chất.

Thảm kịch động đất ở Philippines

Động đất mạnh tại Trung Quốc, gần 8.000 người sơ tán

Khám phá thêm chủ đề

Động đất Bangladesh Ấn Độ Dhaka
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận