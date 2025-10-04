Ấn Độ tuyên bố bắn hạ 5 chiến đấu cơ F-16, JF-17 trong giao tranh với Pakistan

Dù trước đó, Tư lệnh Không quân Ấn Độ Amar Preet Singh đã nói rằng 5 chiến đấu cơ của Pakistan và một máy bay quân sự khác đã bị bắn hạ trong cuộc xung đột hồi tháng 5, nhưng đây là lần đầu tiên New Delhi công khai tuyên bố hai loại chiến đấu cơ F-16 và JF-17 bị bắn, theo Reuters.

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Pakistan vào năm 2020 Ảnh: Reuters

"Liên quan phòng không, chúng tôi có bằng chứng về một cuộc tấn công tầm xa... cùng với 5 chiến đấu cơ, những máy bay chiến đấu công nghệ cao loại F-16 và JF-17, theo hệ thống của chúng tôi", ông Singh phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo thường niên của Không quân Ấn Độ.

F-16 là máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất, trong khi JF-17 có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của quân đội Pakistan đối với tuyên bố mới của ông Singh.

Trước đó, Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, bao gồm máy bay Rafale do Pháp sản xuất, trong cuộc xung đột hồi tháng 5. Ấn Độ đã thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất 6 chiến đấu cơ.

Hôm 3.10, ông Singh từ chối trả lời các câu hỏi về việc Pakistan tuyên bố bắn hạ 6 máy bay chiến đấu của Ấn Độ, theo Reuters.

Ấn Độ chính thức loại biên toàn bộ tiêm kích MiG-21

Trong cuộc giao tranh kéo dài 4 ngày hồi tháng 5, cả Ấn Độ lẫn Pakistan đã sử dụng chiến đấu cơ, tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái. Cuộc giao tranh đó đã khiến hàng chục người thiệt mạng trước khi hai bên đồng ý ngừng bắn.

Cuộc giao tranh hồi tháng 5 bùng phát sau một vụ tấn công vào khách du lịch Hindu ở vùng Kashmir thuộc Ấn Độ. New Delhi cáo buộc Islamabad hậu thuẫn cuộc tấn công đó, nhưng Islamabad phủ nhận.

Vụ tấn công khách du lịch ở Kashmir đã khiến 26 người thiệt mạng, trở thành vụ tấn công dân thường tồi tệ nhất ở Ấn Độ kể từ vụ tấn công Mumbai năm 2008, theo Reuters.