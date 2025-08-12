Ấn Độ - Pakistan khẩu chiến về 'đe dọa hạt nhân'

Ngày 9.8, nguyên soái Asim Munir, Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, có chuyến thăm chính thức tại bang Florida (Mỹ) để gặp các quan chức quân sự cấp cao và cộng đồng Pakistan tại Mỹ, theo tờ The Express Tribune.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin rằng trong chuyến thăm, ông Asim Munir đã công khai cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân với Ấn Độ.

Tham mưu trưởng Lục quân Pakistan Asim Munir (thứ hai từ trái sang) phát biểu tại một cuộc tập trận ở Mangla vào ngày 1.5 ẢNH: REUTERS

"Chúng tôi là một nước hạt nhân. Nếu chúng tôi cho rằng chúng tôi đang sụp đổ, chúng tôi sẽ kéo theo nửa thế giới sụp đổ cùng mình", đài NDTV trích phát biểu được cho là của ông Munir tại một buổi tiệc tối trang trọng hôm 9.8 do một doanh nhân gốc Pakistan tổ chức ở thành phố Tampa với khoảng 100 khách mời.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal ngày 11.8 nói rằng "việc đe dọa hạt nhân là sở trường của Pakistan" và "cộng đồng quốc tế có thể tự rút ra kết luận về sự vô trách nhiệm vốn có trong những tuyên bố như vậy". Ông Jaiswal lấy làm tiếc khi những phát ngôn được nêu như trên lại xuất hiện tại một nước thứ ba thân thiện.

Tuy nhiên, Reuters trích dẫn bài phát biểu của ông Munir được các quan chức an ninh Pakistan chia sẻ cho biết không bao gồm nội dung liên quan quốc gia hạt nhân. Theo phần trích dẫn, ông Munir cáo buộc Ấn Độ đang "đưa khu vực đến bờ vực của một cuộc chiến tranh leo thang nguy hiểm, nơi một xung đột song phương do bất kỳ tính toán sai lầm nào gây ra cũng sẽ là một sai lầm nghiêm trọng".

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 11.8 bác bỏ tuyên bố của Ấn Độ về việc Pakistan đe dọa hạt nhân, gọi những cáo buộc này là gây hiểu lầm và vô căn cứ, bóp méo sự thật.

"Pakistan là nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm với một cấu trúc chỉ huy và kiểm soát chi tiết, hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát dân sự. Pakistan luôn hành động kỷ luật và kiềm chế khi xử lý các vấn đề có tính quan trọng như vậy", một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố.

Ấn Độ và Pakistan đều sở hữu vũ khí hạt nhân và đã xảy ra những cuộc đối đầu đẫm máu trong những năm qua. Lần gần nhất hai bên xung đột là vào tháng 5, sau một vụ tấn công du khách vào tháng 4 tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát làm 26 dân thường thiệt mạng.

Ông Asim Munir được Pakistan phong nguyên soái sau vụ xung đột, trở thành sĩ quan quân đội thứ hai trong lịch sử được phong nguyên soái sau ông Ayub Khan, người dẫn dắt đất nước trong cuộc chiến tranh năm 1965 với Ấn Độ.