Pakistan tham vọng không gian, AI nhờ hợp tác với Trung Quốc

Bộ trưởng Ahsan Iqbal cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác khoa học với Trung Quốc, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử. Ông Iqbal đưa ra tuyên bố trên tại Đại sứ quán Pakistan ở Bắc Kinh hôm 4.8 trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài một tuần.

South China Morning Post ngày 7.8 dẫn lời ông Iqbal cho biết: "Tôi đã có cơ hội gặp gỡ tân Chủ tịch của Cơ quan hạt nhân Trung Quốc và cơ quan vũ trụ trong tuần này. Tại đó, chúng tôi cũng thảo luận về cách các bên có thể tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình bằng cách mở rộng năng lượng hạt nhân vào nông nghiệp".

Một tên lửa mang theo vệ tinh cảm biến từ xa của Pakistan phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) vào ngày 31.7 ẢNH: TÂN HOA XÃ

Vào tháng 4, tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Karachi của Pakistan, sử dụng lò phản ứng Hualong One do Trung Quốc sản xuất, đã hoàn tất các thử nghiệm và đi vào vận hành. Đây là tổ máy thứ 2 tại nhà máy điện Karachi sử dụng lò phản ứng của Trung Quốc.

Đối với lĩnh vực không gian, ông Iqbal cho biết Trung Quốc - Pakistan sẽ tập trung đẩy mạnh các vụ phóng vệ tinh cũng như triển khai kế hoạch đưa các phi hành gia Pakistan lên trạm vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2026.

"Sau này, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi và hạ cánh một tàu thăm dò lên mặt trăng, đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa. Ngoài ra, Pakistan cũng đặt mục tiêu lên mặt trăng vào năm 2035, và chúng tôi cũng đã tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực này", vị quan chức Pakistan cho hay.

Sự hợp tác này dự kiến sẽ thúc đẩy chương trình không gian của Pakistan và đưa xe tự hành Suparco của quốc gia Nam Á này khám phá mặt trăng như một phần của sứ mệnh Thường Nga 8 (Chang'e-8) của Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Pakistan Iqbal cho biết ông đã chứng kiến lễ phóng vệ tinh viễn thám Pakistan-1 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (phía tây nam Trung Quốc). Vệ tinh này sẽ hỗ trợ công tác khảo sát đất đai và quản lý thiên tai.

Khi được hỏi về hợp tác song phương về AI, ông Iqbal cho biết Trung Quốc đã đồng ý giúp Pakistan đào tạo các nhà khoa học và kỹ sư của nước này để làm chủ AI và các công nghệ mới nổi khác.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nêu ý tưởng hỗ trợ đào tạo nhân tài về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại Pakistan khi ông đến thăm nước này vào tháng 10. Nhờ sự hợp tác với Trung Quốc, Pakistan cũng đã thành lập một số trung tâm quốc gia về AI, an ninh mạng, công nghệ nano, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và điện toán lượng tử.