Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Pakistan tham vọng không gian, AI nhờ hợp tác với Trung Quốc

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/08/2025 18:07 GMT+7

Ông Ahsan Iqbal, Bộ trưởng Kế hoạch, phát triển và sáng kiến đặc biệt của Pakistan, cho biết nước này đang tăng cường hợp tác công nghệ với Trung Quốc, mở rộng từ lĩnh vực máy bay và tên lửa sang các mảng tiên tiến như thám hiểm không gian và công nghệ hạt nhân.

Bộ trưởng Ahsan Iqbal cũng bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ đối tác khoa học với Trung Quốc, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử. Ông Iqbal đưa ra tuyên bố trên tại Đại sứ quán Pakistan ở Bắc Kinh hôm 4.8 trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài một tuần.

South China Morning Post ngày 7.8 dẫn lời ông Iqbal cho biết: "Tôi đã có cơ hội gặp gỡ tân Chủ tịch của Cơ quan hạt nhân Trung Quốc và cơ quan vũ trụ trong tuần này. Tại đó, chúng tôi cũng thảo luận về cách các bên có thể tăng cường hơn nữa sự hợp tác trong việc sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình bằng cách mở rộng năng lượng hạt nhân vào nông nghiệp".

Trung Quốc và Pakistan mở rộng hợp tác năng lượng hạt nhân, không gian và AI - Ảnh 1.

Một tên lửa mang theo vệ tinh cảm biến từ xa của Pakistan phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên (tây nam Trung Quốc) vào ngày 31.7

ẢNH: TÂN HOA XÃ

Vào tháng 4, tổ máy số 3 của Nhà máy điện hạt nhân Karachi của Pakistan, sử dụng lò phản ứng Hualong One do Trung Quốc sản xuất, đã hoàn tất các thử nghiệm và đi vào vận hành. Đây là tổ máy thứ 2 tại nhà máy điện Karachi sử dụng lò phản ứng của Trung Quốc.

Đối với lĩnh vực không gian, ông Iqbal cho biết Trung Quốc - Pakistan sẽ tập trung đẩy mạnh các vụ phóng vệ tinh cũng như triển khai kế hoạch đưa các phi hành gia Pakistan lên trạm vũ trụ của Trung Quốc vào năm 2026.

"Sau này, với sự giúp đỡ của Trung Quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi và hạ cánh một tàu thăm dò lên mặt trăng, đánh dấu một cột mốc quan trọng nữa. Ngoài ra, Pakistan cũng đặt mục tiêu lên mặt trăng vào năm 2035, và chúng tôi cũng đã tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực này", vị quan chức Pakistan cho hay.

Sự hợp tác này dự kiến sẽ thúc đẩy chương trình không gian của Pakistan và đưa xe tự hành Suparco của quốc gia Nam Á này khám phá mặt trăng như một phần của sứ mệnh Thường Nga 8 (Chang'e-8) của Trung Quốc.

Pakistan xác nhận chiến đấu cơ J-10C bắn hạ máy bay Ấn Độ

Trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Pakistan Iqbal cho biết ông đã chứng kiến lễ phóng vệ tinh viễn thám Pakistan-1 tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương (phía tây nam Trung Quốc). Vệ tinh này sẽ hỗ trợ công tác khảo sát đất đai và quản lý thiên tai.

Khi được hỏi về hợp tác song phương về AI, ông Iqbal cho biết Trung Quốc đã đồng ý giúp Pakistan đào tạo các nhà khoa học và kỹ sư của nước này để làm chủ AI và các công nghệ mới nổi khác.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nêu ý tưởng hỗ trợ đào tạo nhân tài về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại Pakistan khi ông đến thăm nước này vào tháng 10. Nhờ sự hợp tác với Trung Quốc, Pakistan cũng đã thành lập một số trung tâm quốc gia về AI, an ninh mạng, công nghệ nano, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và điện toán lượng tử.

Tin liên quan

Tình báo Mỹ: Trung Quốc hỗ trợ Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân

Tình báo Mỹ: Trung Quốc hỗ trợ Pakistan phát triển vũ khí hạt nhân

Báo cáo của tình báo quân đội Mỹ cho rằng Pakistan đang phát triển kho vũ khí hạt nhân với sự hỗ trợ từ Trung Quốc.

Tranh cãi vụ Pakistan dùng chiến đấu cơ J-10C bắn hạ máy bay Ấn Độ

Xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công ở Pakistan, 6 người thiệt mạng

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Pakistan Ahsan Iqbal Năng lượng hạt nhân AI Không gian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận