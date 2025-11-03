Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Động đất rung chuyển Afghanistan: thương vong lớn, thánh đường nổi tiếng bị hư hại

Khánh An
03/11/2025 14:54 GMT+7

Trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra phía bắc Afghanistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, 320 người bị thương và thiệt hại lớn về vật chất.

Động đất mạnh tại Afghanistan: hàng chục người chết, thánh đường nổi tiếng bị hư hại - Ảnh 1.

Một nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong trận động đất ở Afghanistan ngày 3.11

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 3.11 dẫn lời giới chức Afghanistan cho biết một trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra gần thành phố Mazar-e Sharif ở miền bắc Afghanistan vào sáng sớm hôm nay 3.11 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và làm hư hại ngôi thánh đường cổ nổi tiếng của thành phố.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất có tâm chấn sâu 28 km, gần thành phố Mazar-e Sharif với dân số khoảng 523.000 người.

Phát ngôn Bộ Y tế Sharfat Zaman cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng và khoảng 320 người bị thương, song các quan chức cảnh báo con số thương vong có thể tăng khi các đội cứu hộ tiếp cận được những ngôi làng xa xôi ở hai tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất là Balkh và Samangan.

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát. Một video khác ghi lại cảnh các nhân viên cứu hộ kéo ra những thi thể dường như đã tử vong từ các tòa nhà sụp đổ.

"Các đội cứu hộ và y tế của chúng tôi đã có mặt tại khu vực, và toàn bộ bệnh viện lân cận đã được lãnh đạo đặt trong tình trạng sẵn sàng để tiếp nhận người bị thương", theo ông Zaman.

Phát ngôn viên tỉnh Balkh, ông Haji Zaid, cho biết trận động đất đã làm hư hại một phần thánh đường Xanh, thánh đường Hồi giáo linh thiêng nhất ở Mazar-e Sharif.

Đây còn được xem là một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Afghanistan và được tin là nơi an táng người thân của nhà tiên tri Mohammad. Công trình được xây dựng vào thế kỷ 15.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều mảng tường và gạch men bị vỡ nằm rải rác trong sân thánh đường, dù cấu trúc chính vẫn còn đứng vững.

Công ty điện lực quốc gia Da Afghanistan Breshna cho biết trận động đất đã làm gián đoạn nguồn điện trên toàn quốc, bao gồm cả thủ đô Kabul.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết "nhiều thương vong nghiêm trọng có khả năng xảy ra và thảm họa có thể lan rộng."

Afghanistan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi động đất do nằm trên hai đới đứt gãy đang hoạt động, có khả năng gây nứt gãy và tàn phá trên diện rộng.

Hơn 2.200 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương sau trận động đất kèm dư chấn mạnh ở khu vực đông nam của quốc gia Hồi giáo này vào cuối tháng 8.

