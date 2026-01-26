Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Người Nhật đổ xô ngắm gấu trúc lần cuối trước ngày chúng hồi hương Trung Quốc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
26/01/2026 10:19 GMT+7

Sở thú Ueno ở Tokyo ngày 25.1 đón đông đảo lượt khách đến ngắm nhìn và tạm biệt cặp gấu trúc cuối cùng tại Nhật Bản, trước khi chúng được hồi hương Trung Quốc.

Theo The Japan Times ngày 25.1, khu vực ngắm cặp gấu trúc song sinh 4 tuổi Lei Lei và Xiao Xiao tại sở thú Ueno những ngày qua luôn chật kín khách, sau thông tin 2 con gấu trúc này sẽ được trả lại cho Trung Quốc.

Tân Hoa xã cho hay cặp gấu trúc sẽ hồi hương ngày 27.1 và ngày 25.1 là lần cuối công chúng tại Nhật Bản có cơ hội tham quan.

Khách Nhật Bản đổ xô ngắm cặp gấu trúc lần cuối - Ảnh 1.

Gấu trúc Lei Lei trải qua những ngày cuối cùng tại sở thú Ueno của Nhật Bản hôm 25.1, trước khi được bàn giao về Trung Quốc

ẢNH: AFP

“Tôi đã đến tham quan khi cha mẹ của Xiao Xiao và Lei Lei vẫn còn ở đây. Cảm giác như câu chuyện của một gia đình đi đến hồi kết”, du khách Machiko Seki nói với The Japan Times.

Cặp gấu trúc trên được sinh tại sở thú ở Tokyo năm 2021, tuy nhiên quyền sở hữu thuộc về Trung Quốc. Trong giai đoạn thập niên 1970, Trung Quốc đã thực hiện chính sách “ngoại giao gấu trúc”, khi mang gấu trúc cho một số nước mượn, và Bắc Kinh vẫn giữ quyền sở hữu gấu trúc cũng như các con con sau khi được sinh ra.

Khách Nhật Bản đổ xô ngắm cặp gấu trúc lần cuối - Ảnh 2.

Gấu trúc Xiao Xiao trong ngày 25.1

ẢNH: AFP

Việc hồi hương Xiao Xiao và Lei Lei đánh dấu lần đầu Nhật Bản vắng bóng gấu trúc kể từ năm 1972. Cha mẹ của chúng, cặp gấu trúc Shin Shin và Ri Ri, đã được trả lại Trung Quốc năm 2024.

“Những con gấu trúc đã mang lại cho tôi rất nhiều điều - năng lượng, lòng dũng cảm, sự chữa lành. Tôi muốn đến đây để bày tỏ biết ơn”, vị khách tên Seki chia sẻ.

Do lượng khách đăng ký quá đông, sở thú Ueno phải dùng hình thức rút thăm may mắn. Nhiều người đến sở thú nhưng bị lỡ mất cơ hội trực tiếp ngắm Xiao Xiao và Lei Lei.

Khách Nhật Bản đổ xô ngắm cặp gấu trúc lần cuối - Ảnh 3.

Du khách tại Nhật Bản đến sở thú Ueno ngắm những con gấu trúc lần cuối trước khi chúng được hồi hương

ẢNH: AFP

Tin liên quan

Nhật Bản sắp hồi hương hai gấu trúc cuối cùng về Trung Quốc

Nhật Bản sắp hồi hương hai gấu trúc cuối cùng về Trung Quốc

Truyền thông Nhật Bản hôm nay 15.12 đồng loạt đăng tin hai con gấu trúc ở sở thú thuộc Tokyo chuẩn bị hồi hương về Trung Quốc vào tháng 1.2026, đồng nghĩa Nhật Bản sẽ vắng bóng gấu trúc lần đầu tiên trong nửa thế kỷ.

Pháp trả cặp gấu trúc về Trung Quốc dưỡng già

Phần Lan trả gấu trúc cho Trung Quốc vì không nuôi nổi

Khám phá thêm chủ đề

Gấu trúc Nhật Bản trung quốc Ngoại giao gấu trúc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận