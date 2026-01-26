Người Nhật đổ xô ngắm gấu trúc lần cuối trước ngày chúng hồi hương Trung Quốc

Theo The Japan Times ngày 25.1, khu vực ngắm cặp gấu trúc song sinh 4 tuổi Lei Lei và Xiao Xiao tại sở thú Ueno những ngày qua luôn chật kín khách, sau thông tin 2 con gấu trúc này sẽ được trả lại cho Trung Quốc.

Tân Hoa xã cho hay cặp gấu trúc sẽ hồi hương ngày 27.1 và ngày 25.1 là lần cuối công chúng tại Nhật Bản có cơ hội tham quan.

Gấu trúc Lei Lei trải qua những ngày cuối cùng tại sở thú Ueno của Nhật Bản hôm 25.1, trước khi được bàn giao về Trung Quốc ẢNH: AFP

“Tôi đã đến tham quan khi cha mẹ của Xiao Xiao và Lei Lei vẫn còn ở đây. Cảm giác như câu chuyện của một gia đình đi đến hồi kết”, du khách Machiko Seki nói với The Japan Times.

Cặp gấu trúc trên được sinh tại sở thú ở Tokyo năm 2021, tuy nhiên quyền sở hữu thuộc về Trung Quốc. Trong giai đoạn thập niên 1970, Trung Quốc đã thực hiện chính sách “ngoại giao gấu trúc”, khi mang gấu trúc cho một số nước mượn, và Bắc Kinh vẫn giữ quyền sở hữu gấu trúc cũng như các con con sau khi được sinh ra.

Gấu trúc Xiao Xiao trong ngày 25.1 ẢNH: AFP

Việc hồi hương Xiao Xiao và Lei Lei đánh dấu lần đầu Nhật Bản vắng bóng gấu trúc kể từ năm 1972. Cha mẹ của chúng, cặp gấu trúc Shin Shin và Ri Ri, đã được trả lại Trung Quốc năm 2024.

“Những con gấu trúc đã mang lại cho tôi rất nhiều điều - năng lượng, lòng dũng cảm, sự chữa lành. Tôi muốn đến đây để bày tỏ biết ơn”, vị khách tên Seki chia sẻ.

Do lượng khách đăng ký quá đông, sở thú Ueno phải dùng hình thức rút thăm may mắn. Nhiều người đến sở thú nhưng bị lỡ mất cơ hội trực tiếp ngắm Xiao Xiao và Lei Lei.