Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Viện dẫn "sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc" và các trận động đất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng công dân của nước này "đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng ở Nhật Bản", theo Reuters.

Bắc Kinh đã đưa ra những cảnh báo tương tự sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 11.2025, trong đó ám chỉ rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Những hãng hàng không lớn của Trung Quốc, trong đó có China Eastern, hôm 25.1 đã gia hạn chính sách thay đổi và hủy vé miễn phí cho các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản đến ngày 24.10, theo Reuters Ảnh: Reuters

Phát ngôn hồi tháng 11 của bà Takaichi đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu và hủy chuyến bay tới Nhật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã cảnh báo Tokyo về một thất bại quân sự "thảm hại" nếu sử dụng vũ lực để can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Những hãng hàng không lớn của Trung Quốc, gồm Air China, China Eastern và China Southern Airlines, hôm 25.1 đã gia hạn chính sách thay đổi và hủy vé miễn phí cho các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản đến ngày 24.10. Những hãng hàng không này lần đầu tiên công bố chính sách như thế vào tháng 11.2025 sau phát biểu của bà Takaichi.

Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm 45% trong tháng trước, nhưng tổng số khách du lịch đến Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục, theo Bộ trưởng Du lịch Nhật Bản Kaneko Yasushi.

Dù chưa rút lại phát biểu hồi tháng 11, Thủ tướng Takaichi đã làm dịu bớt bằng cách tái khẳng định lập trường của Nhật Bản về chính sách "Một Trung Quốc" của Trung Quốc. Mặt khác, bà Takaichi nói rằng cách Trung Quốc mô tả phát biểu của bà không phù hợp với sự thật, theo Reuters.