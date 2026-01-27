Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản

Văn Khoa
Văn Khoa
27/01/2026 10:20 GMT+7

Trung Quốc hôm 26.1 cảnh báo các công dân không nên đến Nhật Bản trong dịp Tết Nguyên đán, khi sự bất bình của Bắc Kinh về phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan Đài Loan vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Viện dẫn "sự gia tăng các vụ phạm tội nhắm vào công dân Trung Quốc" và các trận động đất, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng công dân của nước này "đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng ở Nhật Bản", theo Reuters.

Bắc Kinh đã đưa ra những cảnh báo tương tự sau phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hồi tháng 11.2025, trong đó ám chỉ rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Trung Quốc có động thái mới giữa căng thẳng với Nhật Bản - Ảnh 1.

Những hãng hàng không lớn của Trung Quốc, trong đó có China Eastern, hôm 25.1 đã gia hạn chính sách thay đổi và hủy vé miễn phí cho các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản đến ngày 24.10, theo Reuters

Ảnh: Reuters

Phát ngôn hồi tháng 11 của bà Takaichi đã khiến Bắc Kinh phẫn nộ và đã đáp trả bằng việc hạn chế xuất khẩu và hủy chuyến bay tới Nhật. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã cảnh báo Tokyo về một thất bại quân sự "thảm hại" nếu sử dụng vũ lực để can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Những hãng hàng không lớn của Trung Quốc, gồm Air China, China Eastern và China Southern Airlines, hôm 25.1 đã gia hạn chính sách thay đổi và hủy vé miễn phí cho các chuyến bay liên quan đến Nhật Bản đến ngày 24.10. Những hãng hàng không này lần đầu tiên công bố chính sách như thế vào tháng 11.2025 sau phát biểu của bà Takaichi.

Số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Nhật Bản đã giảm 45% trong tháng trước, nhưng tổng số khách du lịch đến Nhật Bản đã đạt mức cao kỷ lục, theo Bộ trưởng Du lịch Nhật Bản Kaneko Yasushi.

Dù chưa rút lại phát biểu hồi tháng 11, Thủ tướng Takaichi đã làm dịu bớt bằng cách tái khẳng định lập trường của Nhật Bản về chính sách "Một Trung Quốc" của Trung Quốc. Mặt khác, bà Takaichi nói rằng cách Trung Quốc mô tả phát biểu của bà không phù hợp với sự thật, theo Reuters.

Nhật Bản nói việc Trung Quốc cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng là 'không thể chấp nhận'

Tin liên quan

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Một tàu nghiên cứu của Nhật Bản ngày 12.1 đã khởi hành đến đảo san hô Minamitori để thăm dò lớp bùn giàu đất hiếm, một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan khí đốt ở biển Hoa Đông

Trung Quốc đáp trả Nhật Bản về Đài Loan, cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Nhật Bản Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae Tết Nguyên đán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận