Tiệm bánh mì ở TP.HCM thông báo đóng cửa vĩnh viễn từ hôm nay 22.1, vì sao?

Trên trang mạng xã hội chính thức có gần 7.000 người theo dõi, thương hiệu bánh mì đến từ Hàn Quốc với cửa hàng tại trung tâm TP.HCM có tên Mil Toast House thông báo đóng cửa vĩnh viễn từ hôm nay 22.1.

Trước thềm Tết Nguyên đán, thương hiệu bánh mì đến từ Hàn Quốc thông báo đóng cửa ở TP.HCM ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong thông báo, thương hiệu Mil Toast House VN nêu rõ: "Sau hơn 1 năm mở bán tại Việt Nam, Mil Toast House đã cố gắng mang đến những chiếc bánh chất lượng, chỉn chu và giữ đúng tinh thần thương hiệu từ Hàn Quốc đến khách hàng Việt Nam.

Tuy nhiên, Mil cũng nhìn nhận được những khó khăn hiện tại và chưa tìm được giải pháp phù hợp để tiếp tục vận hành. Do đó Mil Toast House bán đến hết ngày 21.1.2026 và đóng cửa vĩnh viễn từ ngày 22.1.2026.

Mil Toast House luôn mong muốn đây là nơi mọi người có thể dừng chân nghỉ ngơi, trò chuyện, hẹn hò, tận hưởng những chiếc bánh ngon - nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng hành trình nào rồi cũng đến lúc phải dừng lại. Chúng mình cũng rất buồn khi phải chính thức nói lời tạm biệt với tất cả khách yêu của Mil tại Việt Nam". Tiệm bánh cũng dành những lời cảm ơn tới những người đã đồng hành từ những ngày đầu tiên.

Thực khách chia sẻ gì khi tiệm bánh mì thông báo đóng cửa vĩnh viễn?

Bên dưới bài đăng thông báo đóng cửa, nhiều cư dân mạng, trong đó đa phần là khách quen để lại bình luận tiếc nuối cũng như nhắc nhớ những kỷ niệm đã có với tiệm bánh này. Cũng có người hẹn nhau tìm đến đây trong ngày cuối cùng hoạt động.

Tài khoản Nhiên Kỳ Đặng bình luận: "Ôi, quán yêu thích của mình!". "Khóc 7 ngày. Cả nhà mình đều mê bánh mì ở đây mà giờ đóng cửa vĩnh viễn huhu", Vân Trương chia sẻ.

Tài khoản Gia Tuan Luong chia sẻ: "Ôi sao lại đóng cửa? Bánh ngon và dịch vụ tốt mà!". Bên cạnh đó, một số bình luận cũng góp ý, chia sẻ thẳng thắn về chất lượng dịch vụ, giá cả và quá trình vận hành của thương hiệu trong suốt thời gian khách trải nghiệm.

Thời gian qua, nhiều thương hiệu ẩm thực có tiếng ở TP.HCM thông báo đóng cửa vĩnh viễn khiến thực khách tiếc nuối ẢNH: CAO AN BIÊN

Được biết, thương hiệu bánh mì này nổi tiếng ở Hàn Quốc với sản phẩm bánh mì hấp và bánh mì muối với nhiều lựa chọn cho khách. Thương hiệu có địa chỉ duy nhất trên đường Cao Thắng, phường Bàn Cờ (TP.HCM).

Từng ghé ăn ở cửa hàng bánh mì này trong những tháng đầu mở cửa, anh Nguyễn Tấn (27 tuổi) hiện làm việc tại TP.HCM cho biết anh khá thích hương vị của các món bánh mì ở đây.

"Trước đó, mình cũng có biết tới thương hiệu này trước khi về TP.HCM. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm mở cửa, nay tiệm thông báo đóng nên mình có hơi bất ngờ. Thời gian qua, không ít hàng quán ở TP.HCM thông báo đóng cửa, mình nghĩ đây thực sự là cuộc cạnh tranh khốc liệt của F&B", vị khách cho biết.