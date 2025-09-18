Nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở Úc thông báo đóng cửa, khép lại hành trình 25 năm

Trên fanpage chính thức, nhà hàng Red Lantern mở đầu thông báo đóng cửa bằng những dòng viết đầy xúc động: "Với muôn vàn cảm xúc đan xen, hôm nay chúng tôi thông báo rằng Red Lantern thân yêu - nhà hàng Việt Nam được trao nhiều giải thưởng nhất thế giới và là một biểu tượng trong đời sống ẩm thực Sydney - sẽ khép lại hành trình 25 năm vào ngày 22.11.2025, đánh dấu sự kết thúc của một chặng đường đầy ấn tượng với ẩm thực, gia đình và những câu chuyện kể".

Nhà hàng Red Lantern nổi tiếng được mệnh danh là nhà hàng Việt "nhiều giải thưởng nhất thế giới" ẢNH: RED LANTERN

Theo chia sẻ của nhà hàng Red Lantern, suốt bao nhiêu năm qua, đây không chỉ là điểm đến ẩm thực mà còn là nơi lưu giữ hương vị với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chào đón hàng ngàn thực khách và được quốc tế không ngớt lời khen về sự hòa quyện giữa văn hóa, cộng đồng và ẩm thực.

Tuy nhiên, phía nhà hàng cũng gợi mở rằng đây "không phải là sự kết thúc" mà là cột mốc đặc biệt để nhìn lại những di sản phi thường của Red Lantern và hướng về phía trước với những dự án mới.

Ai là người đứng sau nhà hàng Việt "nhiều giải thưởng nhất thế giới"?

Red Lantern nằm tại Darlinghurst, Sydney (Úc) do đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyen, được nhiều người biết tới với vai trò giám khảo của chương trình Master Chef Việt Nam và chị gái Pauline Nguyen cùng đối tác Mark Jensen đồng sáng lập.

Nhân dịp chia tay, Red Lantern cho biết sẽ tổ chức nhiều sự kiện và trải nghiệm đặc biệt để tôn vinh nét đẹp ẩm thực, văn hóa và nghệ thuật kể chuyện bằng món ăn.

Bên dưới thông báo đóng cửa của nhà hàng, không ít cư dân mạng bất ngờ vì quyết định này. Nhiều thực khách quen ở đây đã bày tỏ sự nuối tiếc, nhắc nhở về những kỷ niệm đã có cũng như gửi đến Red Lantern lời chúc tốt đẹp nhất.

Đầu bếp nổi tiếng Luke Nguyen, chị gái Pauline Nguyen cùng đối tác Mark Jensen đồng sáng lập nhà hàng có thâm niên 25 năm này ẢNH: RED LANTERN

Thực khách Christine Hammond sống ở Úc bày tỏ: "Tôi rất buồn khi đọc thông báo này và chắc chắn sẽ ghé lại nhà hàng lần cuối! Rất ít nhà hàng ở Sydney kinh doanh được 25 năm, chứ đừng nói đến hành trình đáng kinh ngạc như nhà hàng của bạn! Bản thân điều đó đã là một thành tựu to lớn. Bạn chắc chắn xứng đáng được nghỉ ngơi sau ngần ấy năm làm việc vất vả như vậy".

"Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong hành trình tiếp theo. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã mang đến cho chúng tôi những bữa ăn ấm áp cùng với gia đình và bạn bè. Đó là những trải nghiệm khó quên", tài khoản Tracey Cullen chia sẻ.

Thực khách Denise Gorrel bày tỏ sự buồn bã khi nhà hàng nói lời tạm biệt: "Xin chúc mừng di sản mà tất cả các bạn đã tạo dựng. Ăn tối tại Red Lantern luôn là một trải nghiệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi cơ hội dùng bữa tại nhà hàng tuyệt vời của các bạn và chúc các bạn mọi điều tốt đẹp trong tương lai".