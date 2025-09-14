Kỳ lạ cơm gà 'thả dây' ở TP.HCM: Bà chủ ăn chay trường, không nếm món mình nấu

Quán cơm gà da giòn bình dân nằm ở phường Khánh Hội, TP.HCM (Q.4 cũ) của bà Nga (64 tuổi) là "quán ruột" của nhiều thực khách mười mấy năm nay. Thời gian qua, quán nổi tiếng trên mạng xã hội với cách bán cơm gà 'thả dây" độc lạ.

Vì sao quán bán thả dây?

Trưa trưa, quán cơm của bà Nga nhộn nhịp khách tới mua. Các chị em trong gia đình bà cùng con cháu tất bật làm những phần cơm nóng hôi hổi tới tay thực khách, không để ai phải chờ đợi lâu.

Quán cơm gà "thả dây" của bà Nga gây sốt mạng xã hội vì cách giao món độc lạ cho khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Hầu hết, khách đến đây đều mua mang đi. Dường như mọi người đã quá đỗi quen với cảnh thả dây nhận món khi ghé quán. Sau khi niềm nở đón khách, bà Nga từ dưới lầu nói vọng lên với người cháu trai đang ở tầng 1 món cần làm.

Lát sau, phần cơm gà nóng hổi được bỏ vào một cái túi rồi thả dây xuống dưới. Bà chủ vội đến nhận cơm, mang giao cho khách. Cứ như vậy, hết lượt khách này tới lượt khách khác tới mua, shipper tới nhận hàng đem giao.

Trước khi có cách bán độc lạ này, quán ăn của bà Nga cũng bán bình thường như bao hàng quán khác ở TP.HCM. "Tuy nhiên hơn 1 năm nay, vì vấn đề mặt bằng nên quán tôi chuyển lên nhà để làm món cho thuận tiện, rồi thả dây xuống cho khách.

Nhiều người cũng thấy thích cách làm này. Chế biến ở nhà, khách không thấy được nhưng lúc nào gian bếp cũng sạch sẽ, tươm tất, quá trình làm món tôi luôn đặt vấn đề vệ sinh lên hàng đầu", dẫn tôi vào gian bếp trong nhà tham quan, bà chủ tự hào giới thiệu.

Vì chuyện mặt bằng nên quán bán thả dây ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà chủ ăn chay trường, niềm nở tiếp khách ẢNH: CAO AN BIÊN

Từ hồi bán hàng theo cách thả dây, bà chủ tâm sự việc buôn bán không thay đổi nhiều. Khách vẫn ghé ủng hộ quán đều đặn như bao năm qua vẫn vậy. Quán nằm đối diện trường học, cũng nằm cạnh chung cư nên nhiều khách là học sinh, người trẻ tuổi.

Bà Nga có thâm niên gần 30 năm bán nước sâm ở khu này. Tuy nhiên từ hồi mẹ mất, bà cũng ngừng bán. Vài năm sau, tới 2014, bà quyết định mở quán cơm này, bán đến giờ.

Nuôi cháu học đại học

Không phải ai cũng biết bà chủ quán ăn chay trường suốt hàng chục năm nay. Đó là lý do mà bà nói rằng mình không ăn món mình nấu. Tuy nhiên với thâm niên mở quán, bà đã thuộc lòng cách nấu cơm gà sao cho vừa vị mà không cần phải nếm.

Chính quán cơm này, với sự ủng hộ của thực khách, đã nuôi sống gia đình bà Nga bao năm qua, giúp chủ quán nuôi cháu mồ côi học đại học. Với bà chủ, quán ăn không chỉ là chốn mưu sinh mà còn là tâm huyết và kỷ niệm với người thân trong gia đình, với những vị khách thân thuộc bao năm ghé mua ủng hộ.

Món ăn thu hút nhiều người trẻ ghé mua ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán do các chị em trong gia đình bà Nga mở bán ẢNH: CAO AN BIÊN

Mỗi phần ăn ở quán bình dân, từ 20.000 đồng - 30.000 đồng tùy nhu cầu của khách. Trong đó, món ăn được nhiều khách biết tới vẫn là cơm gà da giòn, làm nên thương hiệu của quán cơm bà Nga.

Mỗi ngày, quán bán từ 9 giờ sáng tới 21 giờ. Vốn là khách quen của quán ăn này gần 2 năm nay, Nhựt Hào (26 tuổi) cho biết anh "bị ghiền" món cơm gà da giòn. Lâu lâu, anh cũng ăn thêm cơm gà xá xíu cho đổi vị.

"Nhà tôi ở gần đây nên thường qua mua. Hồi xưa biết quán qua mạng, thấy gần nhà nên ghé mua thử, ăn hợp vị nên thành khách "ruột" luôn từ đó. Mấy tháng nay quán bán thả dây, thấy cũng lạ lạ, gần đây tôi thấy một số quán ở TP.HCM áp dụng hình thức này", vị khách cười, chia sẻ.

Nhiều người là khách quen của quán, đã quen với cách bán thả dây ẢNH: CAO AN BIÊN

Ở tuổi này, niềm hạnh phúc của bà Nga là cùng người thân trong nhà mỗi ngày miệt mài bên quán ăn, mang những phần cơm gà tâm huyết đến với thực khách. Bà cho biết sẽ duy trì cách bán thả dây này đến khi không còn phù hợp nữa thì thôi…