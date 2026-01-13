Sáng nào cũng 1 ổ bánh mì: Khoa học phát hiện tin vui bất ngờ

Tuy nhiên, một nghiên cứu tổng hợp toàn diện vừa được công bố trên tạp chí khoa học uy tín Nutrition Bulletin đã hé lộ một góc nhìn khác biệt, mang lại tin vui cho người thích ăn bánh mì.

Các chuyên gia dinh dưỡng và khoa học thực phẩm tại Viện Nghiên cứu Rothamsted, Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London (Anh), đã phân tích dữ liệu từ các cuộc khảo sát khẩu phần ăn quốc gia và các phân tích tổng hợp quy mô lớn của Anh, bao gồm những người tham gia thuộc các nhóm dân cư, từ trẻ em đến người trưởng thành, trong độ tuổi từ 19 đến 64.

Kết quả đã phát hiện bánh mì trắng tự thân nó không gây hại cho sức khỏe, mà tác động của nó phụ thuộc vào các yếu tố khác, theo trang tin y khoa News Medical.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, không có bằng chứng nhất quán nào khẳng định bánh mì trắng làm tăng đường huyết nhanh hơn bánh mì nguyên cám Ảnh: AI

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trái với quan niệm phổ biến, không có bằng chứng nhất quán nào khẳng định bánh mì trắng làm tăng đường huyết nhanh hơn bánh mì nguyên cám.

Một phân tích tổng hợp trên 8 bộ dữ liệu cho thấy thay thế bánh mì trắng bằng bánh mì nguyên cám không giúp giảm đáng kể sự tăng vọt mức đường huyết sau ăn.

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng cả bánh mì trắng và bánh mì nguyên cám đều có thể hỗ trợ sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Nghiên cứu tập trung vào việc bác bỏ quan niệm cho rằng bánh mì trắng gây hại, đồng thời chỉ ra những yếu tố thực sự quyết định tác động sức khỏe.

Quá trình xay xát và sự hiểu lầm về dinh dưỡng

Quá trình xay xát tách phần nội nhũ giàu tinh bột khỏi lớp cám và mầm giàu dưỡng chất để tạo ra bột mì trắng mịn. Dù việc này làm giảm chất xơ và vitamin so với ngũ cốc nguyên hạt, nhưng bánh mì trắng vẫn là nguồn cung cấp năng lượng bổ dưỡng và giá cả phải chăng. Các tác giả lưu ý rằng nhiều lầm tưởng dai dẳng bắt nguồn từ sự hiểu lầm về giá trị của bột mì đã qua chế biến.

Bánh mì trắng không phải là "kẻ thù" của đường huyết

Một trong những quan niệm phổ biến nhất là bánh mì trắng làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn bánh mì nguyên cám. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy kết quả không nhất quán. Thực tế, sự khác biệt về chỉ số đường huyết khi tiêu thụ 2 loại bánh mì là không đáng kể.

Kết quả cho thấy tác động sức khỏe của bánh mì phụ thuộc vào lượng ăn và món ăn kèm, theo News Medical.

Nghiên cứu khẳng định bánh mì trắng không nên bị xem là không tốt cho sức khỏe vì đây là nguồn thực phẩm thiết yếu giúp đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng.

Cách ăn bánh mì tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia nhấn mạnh bánh mì trắng vẫn là một phần của chế độ ăn cân bằng nếu ăn vừa phải và kết hợp thực phẩm thông minh.

Để bánh mì trắng trở nên lành mạnh hơn, các chuyên gia khuyên nên ăn vừa phải, khoảng 80 - 90 gram, tương đương với 1 ổ bánh mì.

Đồng thời, kết hợp với đạm nạc, chất béo tốt và thực phẩm giàu chất xơ như trái bơ, trứng, sữa chua không đường, phô mai, thịt nạc, thịt gà, cá, cà chua, củ cải và cà rốt ngâm chua hoặc dưa leo, các loại rau mùi để tạo nên những bữa ăn cân bằng, bổ dưỡng, biến nó từ tinh bột đơn giản thành một bữa ăn hoàn chỉnh hơn.