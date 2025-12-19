Sáng nào cũng bánh mì trứng ốp la: Chuyên gia chỉ cách ăn tốt nhất!

Mặc dù ngon miệng, nhưng lòng đỏ trứng chưa chín có an toàn để ăn không? Và lòng đỏ chín đến mức nào là vừa?

Sau đây là lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng chuyên về an toàn thực phẩm.

Những rủi ro khi ăn trứng ốp la còn sống

Có những rủi ro khi ăn trứng ốp la còn sống - cụ thể là vi khuẩn Salmonella.

Đây là loại vi khuẩn có thể xâm nhập vào thực phẩm hoặc nước, và có thể gây ra đủ loại tác dụng phụ khó chịu như tiêu chảy, sốt, ớn lạnh và trong một số trường hợp còn nghiêm trọng hơn. Vi khuẩn Salmonella có nhiều trong thực phẩm sống hoặc chưa chín kỹ so với thực phẩm đã nấu chín.

Chuyên gia dinh dưỡng Amanda Holtzer, người sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng Amanda Ghee Nutrition (Mỹ), giải thích: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, tất cả thực phẩm có nguồn gốc động vật - như trứng, gia cầm, thịt bò và cá đều có nguy cơ bị nhiễm khuẩn Salmonella. Ăn bất kỳ sản phẩm nào trong số này nếu còn sống hoặc chưa chín kỹ đều không an toàn.

Thường thì nhiệt độ khi chiên trứng đủ để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella có trong trứng Ảnh: AI

Lòng đỏ trứng ốp la như thế nào là quá sống?

Nguyên tắc chung cho người lớn khỏe mạnh là hãy chiên ít nhất từ 2 - 3 phút, chuyên gia Holtzer giải thích. Khi lắc chảo, lòng trắng trứng không còn di chuyển và không trong như thạch. Lòng đỏ trứng cũng không di chuyển, hoặc nếu thích lòng đỏ sống một chút, thì chỉ hơi di chuyển một chút. Hãy đảm bảo trứng được nấu chín ở nhiệt độ từ 62°C đến 70°C.

Tiến sĩ James E. Rogers, chuyên gia hàng đầu về an toàn thực phẩm của Mỹ, cho biết: Thường thì nhiệt độ khi chiên trứng đủ để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella có trong trứng, miễn là lòng trắng trứng đã đông lại, theo trang tin sức khỏe Eating Well.





Ngoài ra, còn có một số bước khác để ăn trứng ốp la an toàn hơn.

Chuyên gia Holtzer khuyên: Bảo quản trứng đúng cách có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Hãy bảo quản trứng trong tủ lạnh. Đừng để trứng bên ngoài tủ lạnh quá lâu.

Nếu thích ăn trứng ốp la hơi sống, tốt nhất nên dùng trứng đã tiệt trùng. Nghĩa là trước khi đóng gói, trứng đã được diệt hết vi khuẩn, chuyên gia Holtzer cho biết. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trứng tiệt trùng là trứng được đun nóng đến nhiệt độ đủ cao để tiêu diệt vi khuẩn Salmonella nhưng chưa làm chín trứng.

Cần phải loại bỏ trứng bị nứt hoặc vỡ. Cuối cùng, hãy rửa tay trước và sau khi xử lý trứng sống.

Những ai không nên ăn trứng ốp la chưa chín lòng đỏ?

Mặc dù có rủi ro, hầu hết những người khỏe mạnh không nên quá lo lắng về việc ăn lòng đỏ trứng chưa chín kỹ. Chuyên gia dinh dưỡng Kylene Bogden, đồng sáng lập Trung tâm Dinh dưỡng FWDfuel (Mỹ), cho biết: Mặc dù có nguy cơ gây nhiễm độc, nhưng lòng đỏ trứng lòng đào thường an toàn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi và người có hệ miễn dịch suy yếu nên tránh ăn lòng đỏ trứng chưa chín, theo Eating Well.