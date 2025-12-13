Sáng nào cũng bánh mì trứng ốp la: Chuyên gia nói gì?

Vị giòn tan của bánh mì kết hợp hoàn hảo với kết cấu mềm mịn của trứng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ngày nào bạn cũng ăn món này?

Bác sĩ Rohini Patil, chuyên gia dinh dưỡng, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dinh dưỡng Nutracy Lifestyle (Ấn Độ), khẳng định: Hoàn toàn bình thường và tốt cho sức khỏe khi ăn bánh mì trứng ốp la vào bữa sáng mỗi ngày, miễn là các thành phần và khẩu phần được cân bằng, theo tờ Indian Express.

Ăn bánh mì trứng ốp la với lượng vừa phải, phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng Ảnh: AI

Loại bánh mì tạo nên sự khác biệt

Bác sĩ Patil giải thích rằng trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu protein chất lượng cao, vitamin B, choline và các axit amin thiết yếu, hỗ trợ xây dựng cơ bắp, trao đổi chất và chức năng nhận thức. Do đó, yếu tố chính quyết định giá trị dinh dưỡng của bánh mì trứng ốp la phụ thuộc vào loại bánh mì và phương pháp chế biến.

Sau đây là ảnh hưởng của các loại bánh mì khác nhau đối với giá trị dinh dưỡng của trứng ốp la.

Bánh mì trắng: Được tinh chế cao, ít chất xơ, tiêu hóa nhanh, vì nó gây tăng đột biến lượng đường trong máu và khiến bạn nhanh đói hơn.

Bánh mì nguyên cám (bánh mì nâu): Giàu chất xơ và vi chất dinh dưỡng hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe đường ruột và giúp no lâu hơn.

Bánh mì ngũ cốc: Chỉ thực sự tốt nếu là bánh mì ngũ cốc nguyên hạt. Nhiều loại bánh mì vẫn được làm từ bột mì tinh chế rồi rắc các loại hạt lên trên.

Chuyên gia Patil khuyên không nên sử dụng quá nhiều dầu, bơ khi chiên trứng hoặc sử dụng bánh mì trắng, vì chúng không chỉ giàu calo mà còn gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Liệu bánh mì trứng ốp la có dẫn đến tăng cân?



Bác sĩ Patil giải thích rằng trứng rất tốt cho việc kiểm soát cân nặng vì chúng cung cấp protein chất lượng cao giúp tăng cảm giác no, ổn định lượng đường trong máu và giúp giảm cảm giác thèm ăn vặt vào giữa buổi.

Đối với người khỏe mạnh, 1 - 2 quả trứng mỗi ngày thường là an toàn. Tuy nhiên, tác động đến việc kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào thành phần, nguyên liệu và cách chế biến.

Bánh mì và dầu ăn là những yếu tố cần chú ý như sau:

Bánh mì trắng thêm nhiều dầu ăn dẫn đến nhiều calo, có khả năng tăng cân theo thời gian. Bánh mì nguyên cám, ít dầu ăn, tạo cảm giác no lâu hơn, phản ứng insulin được cải thiện và dễ dàng duy trì cân nặng hơn.

Do đó, nếu chọn đúng, món bánh mì trứng ốp la thực sự có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Lời khuyên của chuyên gia

Chuyên gia Patil khuyên nên thử thay đổi các nguyên liệu để tăng chất xơ, chất chống oxy hóa và vi chất dinh dưỡng. Có thể thử thêm nhiều rau như dưa leo, cà chua vào trứng và chọn bánh mì nguyên cám để món ăn lành mạnh hơn.

Người bệnh tiểu đường, cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ, nhưng ngay cả đối với những người này, món bánh mì trứng ốp la với lượng vừa phải vẫn có thể phù hợp với chế độ ăn uống cân bằng.

Bác sĩ Patil kết luận: Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần ăn, lượng dầu sử dụng và bổ sung chất xơ (như rau hoặc trái cây) để bữa ăn thêm đầy đủ chất dinh dưỡng, theo Indian Express.