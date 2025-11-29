Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Mẹo biến ổ bánh mì mỗi sáng trở nên lành mạnh hơn

Thiên Lan
Thiên Lan
29/11/2025 00:08 GMT+7

Nhiều người thích ăn sáng với bánh mì, nhưng lượng tinh bột thường gây lo ngại về sức khỏe. Để giải tỏa mối lo này, một bác sĩ đã chia sẻ mẹo giúp bạn vẫn thưởng thức bánh mì mà không lo tác hại đến cơ thể.

Bác sĩ Kunal Sood, chuyên về y học can thiệp, đang làm việc tại Mỹ, đã tiết lộ một mẹo ăn bánh mì tốt cho sức khỏe hơn một cách đáng ngạc nhiên. Trong video trên mạng xã hội hôm 28.11, vị bác sĩ này giải thích: Đông lạnh bánh mì tạo ra những thay đổi có thể giúp bánh mì tốt cho sức khỏe hơn, mang lại lợi ích cho cả đường ruột và lượng đường trong máu, theo tờ Hindustan Times.

Điều gì xảy ra khi bánh mì được đông lạnh?

Theo bác sĩ Sood, đông lạnh giúp bánh mì tốt cho sức khỏe hơn. Ông giải thích: Khi bánh mì được đông lạnh rồi rã đông, một số tinh bột sẽ biến đổi cấu trúc và biến thành tinh bột kháng.

Tinh bột kháng là dạng tinh bột mà cơ thể không tiêu hóa hoàn toàn. Thay vì bị phân hủy thành đường và được hấp thụ, nó hoạt động giống như chất xơ, đi qua hệ thống tiêu hóa và trở thành thức ăn nuôi lợi khuẩn đường ruột.

Mẹo biến ổ bánh mì mỗi sáng trở nên lành mạnh hơn - Ảnh 1.

Đông lạnh bánh mì rồi nướng lại làm giảm đáng kể phản ứng đường huyết

Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ Sood giải thích thêm: Cơ thể tiêu hóa tinh bột kháng chậm hơn, giúp lượng đường trong máu ổn định hơn và ít bị tăng đột biến sau khi ăn. Nghĩa là tinh bột kháng có thể hỗ trợ đường huyết tốt hơn, cải thiện tiêu hóa và thậm chí là khả năng giảm cholesterol.

Khoa học nói gì về mẹo này?

Một nghiên cứu đã xem xét cách đông lạnh, rã đông và nướng bánh mì tác động đến cách cơ thể xử lý glucose. Những người tham gia được yêu cầu tiêu thụ bánh mì theo các cách khác nhau.

Kết quả đã phát hiện ăn bánh mì mới nướng làm tăng đường huyết nhiều nhất, trong khi đông lạnh bánh mì rồi nướng lại làm giảm đáng kể phản ứng đường huyết. Điều này có nghĩa là mẹo đơn giản này có thể giúp giảm lượng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn bánh mì.

Cụ thể, đông lạnh, rã đông rồi nướng lại bánh mì làm giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn tới 30% so với bánh mì mới nướng, theo Hindustan Times.

Điều gì xảy ra khi nướng bánh mì sau khi đông lạnh?

Theo bác sĩ Sood, nướng bánh mì sau khi rã đông càng làm tăng cường hiệu ứng của việc bánh mì biến thành tinh bột kháng hơn nữa. Ông nhấn mạnh: Quá trình tiêu hóa chậm hơn không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Mẹo để ổ bánh mì của bạn trở nên lành mạnh hơn

Ngoài mẹo đông lạnh bánh mì nói trên, để ổ bánh mì của bạn trở nên lành mạnh hơn, cần chú ý đến lượng tiêu thụ, món ăn kèm và loại bánh mì. Hãy chọn bánh mì đen nguyên cám chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng, thêm protein như trứng, bơ trái hoặc phết bơ hạt để giữ lượng đường trong máu ổn định và kiểm soát cơn đói. Nhớ chú ý đến khẩu phần ăn và ăn chậm lại!

Tin liên quan

Ăn sáng: Bác sĩ chỉ mẹo ăn phở, cơm tấm, bánh mì vừa ngon vừa khỏe

Ăn sáng: Bác sĩ chỉ mẹo ăn phở, cơm tấm, bánh mì vừa ngon vừa khỏe

Mỗi người sẽ chọn cho mình một bữa sáng khác nhau. Người ăn cơm tấm, bánh mì, người chọn phở, xôi... Tuy nhiên, với người cần theo dõi cân nặng, đường huyết hoặc dinh dưỡng đặc thù, nên chú ý điều gì để đảm bảo sức khỏe?

Khám phá thêm chủ đề

bánh mì đông lạnh bánh mì nướng bánh mì tinh bột kháng Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận