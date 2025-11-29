Mẹo biến ổ bánh mì mỗi sáng trở nên lành mạnh hơn

Bác sĩ Kunal Sood, chuyên về y học can thiệp, đang làm việc tại Mỹ, đã tiết lộ một mẹo ăn bánh mì tốt cho sức khỏe hơn một cách đáng ngạc nhiên. Trong video trên mạng xã hội hôm 28.11, vị bác sĩ này giải thích: Đông lạnh bánh mì tạo ra những thay đổi có thể giúp bánh mì tốt cho sức khỏe hơn, mang lại lợi ích cho cả đường ruột và lượng đường trong máu, theo tờ Hindustan Times.

Điều gì xảy ra khi bánh mì được đông lạnh?

Theo bác sĩ Sood, đông lạnh giúp bánh mì tốt cho sức khỏe hơn. Ông giải thích: Khi bánh mì được đông lạnh rồi rã đông, một số tinh bột sẽ biến đổi cấu trúc và biến thành tinh bột kháng.

Tinh bột kháng là dạng tinh bột mà cơ thể không tiêu hóa hoàn toàn. Thay vì bị phân hủy thành đường và được hấp thụ, nó hoạt động giống như chất xơ, đi qua hệ thống tiêu hóa và trở thành thức ăn nuôi lợi khuẩn đường ruột.

Đông lạnh bánh mì rồi nướng lại làm giảm đáng kể phản ứng đường huyết Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ Sood giải thích thêm: Cơ thể tiêu hóa tinh bột kháng chậm hơn, giúp lượng đường trong máu ổn định hơn và ít bị tăng đột biến sau khi ăn. Nghĩa là tinh bột kháng có thể hỗ trợ đường huyết tốt hơn, cải thiện tiêu hóa và thậm chí là khả năng giảm cholesterol.

Khoa học nói gì về mẹo này?

Một nghiên cứu đã xem xét cách đông lạnh, rã đông và nướng bánh mì tác động đến cách cơ thể xử lý glucose. Những người tham gia được yêu cầu tiêu thụ bánh mì theo các cách khác nhau.

Kết quả đã phát hiện ăn bánh mì mới nướng làm tăng đường huyết nhiều nhất, trong khi đông lạnh bánh mì rồi nướng lại làm giảm đáng kể phản ứng đường huyết. Điều này có nghĩa là mẹo đơn giản này có thể giúp giảm lượng đường huyết tăng đột biến sau khi ăn bánh mì.

Cụ thể, đông lạnh, rã đông rồi nướng lại bánh mì làm giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn tới 30% so với bánh mì mới nướng, theo Hindustan Times.

Điều gì xảy ra khi nướng bánh mì sau khi đông lạnh?

Theo bác sĩ Sood, nướng bánh mì sau khi rã đông càng làm tăng cường hiệu ứng của việc bánh mì biến thành tinh bột kháng hơn nữa. Ông nhấn mạnh: Quá trình tiêu hóa chậm hơn không chỉ giúp kiểm soát lượng đường trong máu mà còn hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Mẹo để ổ bánh mì của bạn trở nên lành mạnh hơn

Ngoài mẹo đông lạnh bánh mì nói trên, để ổ bánh mì của bạn trở nên lành mạnh hơn, cần chú ý đến lượng tiêu thụ, món ăn kèm và loại bánh mì. Hãy chọn bánh mì đen nguyên cám chứa nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng, thêm protein như trứng, bơ trái hoặc phết bơ hạt để giữ lượng đường trong máu ổn định và kiểm soát cơn đói. Nhớ chú ý đến khẩu phần ăn và ăn chậm lại!