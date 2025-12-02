Gọt hay không gọt vỏ dưa leo: Lời khuyên khiến nhiều người bất ngờ

Việc loại bỏ vỏ đồng nghĩa với việc bỏ đi một phần đáng kể giá trị dinh dưỡng của dưa leo. Lớp vỏ màu xanh đậm chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa quan trọng, giúp hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe da, xương và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Một số người tránh ăn vỏ dưa leo vì vị hơi đắng hoặc dai, nhưng hầu hết các giống dưa leo hiện nay đều có vị dịu và dễ ăn.

Việc hiểu rõ lợi ích sức khỏe từ vỏ dưa leo có thể giúp thay đổi cách sử dụng loại quả này trong bữa ăn hằng ngày, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Dưa leo là món ăn giải nhiệt, được ưa chuộng nhờ độ giòn, hàm lượng nước cao Ảnh: AI

Vỏ dưa leo giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa

Nhiều loại trái cây và rau củ tập trung dinh dưỡng nhất ở phần vỏ, và dưa leo cũng không ngoại lệ.

Phần ruột bên trong chủ yếu là nước, cung cấp độ ẩm và ít calo, nhưng giá trị dinh dưỡng khá hạn chế. Trong khi đó, vỏ là nơi tập trung nhiều vitamin và khoáng chất.

Một nghiên cứu trên tạp chí Health SA Gesondheid phân tích vỏ của 10 loại quả, trong đó có dưa leo, cho thấy vỏ dưa leo chứa canxi, magie và các khoáng chất vi lượng đáng kể, chứng tỏ giá trị dinh dưỡng cao.

Vỏ dưa leo giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì cảm giác no lâu. Nó cũng chứa vitamin K, cần thiết cho xương chắc khỏe và quá trình đông máu bình thường.

Vitamin C trong vỏ dưa leo hỗ trợ sản xuất collagen, tăng cường sức khỏe làn da và hệ miễn dịch.

Ngoài ra, beta-caroten, một chất chống oxy hóa mạnh có trong vỏ dưa leo, giúp chống lại căng thẳng oxy hóa trong cơ thể.

Magie, một chất dinh dưỡng tập trung ở vỏ, có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm đau đầu và duy trì chức năng thần kinh, cơ bắp.

Việc gọt vỏ dưa leo đồng nghĩa với việc phần lớn các dưỡng chất thiết yếu này bị bỏ đi, giảm giá trị sức khỏe của món ăn vốn rất bổ dưỡng.

Vỏ dưa leo giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì cảm giác no lâu... Ảnh: AI

Vì sao vỏ dưa leo có vị đắng?

Một số người tránh ăn vỏ dưa leo vì vị hơi đắng hoặc dai. Vị đắng này đến từ hợp chất cucurbitacin, nhưng các giống dưa leo hiện nay được lai tạo để ít đắng hơn, giúp vỏ dễ ăn hơn.

Ngoài ra, ngâm dưa leo trong nước lạnh, rắc chút muối có thể giảm vị đắng, đồng thời giữ lại dưỡng chất và độ giòn tự nhiên.

Ăn cả vỏ dưa leo còn giúp tăng lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp thêm chất chống oxy hóa. Vỏ cũng tạo độ giòn cho các món ăn. Giữ nguyên vỏ giúp bạn ăn ngon miệng đồng thời bổ sung chất xơ.

Mẹo giữ vỏ dưa leo vừa bổ dưỡng vừa an toàn

Để tận dụng trọn vẹn lợi ích của vỏ dưa leo, bạn cần rửa sạch quả để loại bỏ bụi bẩn, thuốc trừ sâu hoặc hóa chất còn sót lại.

Với những người nhạy cảm với vị đắng, chà nhẹ vỏ hoặc chọn các giống dưa leo có vỏ ít đắng để giữ được hương vị và vẫn đảm bảo dinh dưỡng.