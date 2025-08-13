Lợi ích bất ngờ từ nước dưa leo và gừng

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà, Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, cho biết khi kết hợp dưa leo và gừng thành nước uống tạo nên một công thức thanh mát, tự nhiên và giàu dưỡng chất.

Dưa leo và gừng là 2 nguyên liệu tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang đến nhiều tác động tích cực cho cơ thể khi sử dụng đúng cách. Việc kết hợp chúng thành nước uống không chỉ giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da, ổn định huyết áp, giảm viêm, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp mà còn bổ sung dưỡng chất cần thiết.

Sự kết hợp của dưa leo và gừng mang đến loại nước uống không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe. Đặc biệt thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng hoặc giai đoạn cơ thể cần tăng đề kháng.

Dưa leo và gừng mang đến loại nước uống không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng hỗ trợ sức khỏe Ảnh: AI

Dưới đây là những tác dụng chính của nước uống dưa leo và gừng.

Thanh lọc cơ thể

Việc uống nước dưa leo với gừng đều đặn có công dụng thanh lọc cơ thể một cách tự nhiên qua tuyến mồ hôi và hỗ trợ bài tiết qua đường tiểu nhẹ nhàng. Lợi ích này đến từ việc gừng kích thích tuần hoàn máu, tăng cường quá trình bài tiết còn dưa leo có thể hỗ trợ lượng nước tiểu và duy trì chức năng đường tiết niệu.

Hỗ trợ giảm cân

Dưa leo chứa nhiều nước và ít calo, giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Gừng có khả năng kích thích tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và giúp đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Dưa leo chứa nhiều nước và một lượng nhỏ vitamin C cùng các chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ hydrat hóa cơ thể và góp phần duy trì làn da khỏe mạnh. Việc bổ sung đủ nước giúp da trông mềm mại hơn, trong khi vitamin C tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do.

Gừng cung cấp thêm các hợp chất chống oxy hóa như gingerol, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của stress oxy hóa. Sử dụng nước gừng kết hợp dưa leo thường xuyên có thể góp phần duy trì làn da khỏe và đều màu, nhưng hiệu quả chống lão hóa ở mức hỗ trợ và cần được kết hợp với chế độ dinh dưỡng, chăm sóc da và lối sống lành mạnh.

Tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch

Gừng chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, có thể hỗ trợ làm giảm nhẹ nguy cơ mắc một số bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thường gặp. Dưa leo cung cấp nước, một lượng nhỏ vitamin C và khoáng chất, góp phần duy trì hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Dưa leo có chứa kali có khả năng điều hòa huyết áp, làm giảm tác động tiêu cực của natri trong máu. Trong khi đó, gừng giúp giãn mạch, thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Nếu bạn đang đối mặt với huyết áp cao mức nhẹ đến trung bình, nước uống dưa leo với gừng là một lựa chọn hỗ trợ hiệu quả. Tuy nhiên vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu đang uống thuốc điều trị bệnh.

Giảm viêm và các cơn đau nhức xương khớp

Thành phần gingerol trong gừng được chứng minh hoạt động như chất chống viêm nhẹ, giúp giảm đau nhức cơ, khớp và các triệu chứng liên quan đến viêm mạn tính. Việc uống nước dưa leo và gừng hằng ngày có thể cải thiện triệu chứng khó chịu ở người bị thoái hóa khớp, viêm gân hoặc căng cơ do lao động, vận động nhiều.

Không nên dùng nước dưa leo và gừng thay nước lọc. Bạn vẫn cần uống đủ 1,5-2 lít nước lọc mỗi ngày để duy trì cơ thể khỏe mạnh Ảnh: AI

Những ai nên và không nên uống nước dưa leo với gừng

Không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thức uống dưa leo và gừng thường xuyên. Tùy vào cơ địa và tình trạng sức khỏe, bạn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa nước uống này vào thực đơn hằng ngày.

Nhóm người nên uống: Người đang trong giai đoạn giảm cân, detox; Người có hệ tiêu hóa kém, da khô hoặc nổi mụn; Người cần cải thiện sức đề kháng tự nhiên; Người thường xuyên ăn uống không điều độ, ít rau xanh.

Nhóm người cần cẩn trọng hoặc hạn chế dùng: Người bị huyết áp thấp; Người đang điều trị viêm loét dạ dày; Người có tiền sử sỏi thận (do dưa leo chứa oxalat nhẹ); Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú (nên cẩn trọng); Người đang dùng thuốc chống đông máu hoặc thuốc chữa bệnh tim mạch.

Một số lưu ý khi sử dụng nước dưa leo với gừng

Bác sĩ Thu Hà khuyến cáo, để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi uống nước gừng với dưa leo, bạn cần ghi nhớ những điều quan trọng sau trong quá trình sử dụng:

Không uống khi bụng đói: Gừng có thể gây kích ứng nhẹ nên tốt hơn hết hãy uống sau bữa ăn khoảng 30-60 phút.

Uống với lượng vừa phải: Chỉ uống tối đa 1-2 ly/ngày, không nên lạm dụng nhiều.

Không thay thế nước lọc hoàn toàn: Đây là thức uống hỗ trợ, không nên dùng thay nước lọc. Bạn vẫn cần uống đủ 1,5-2 lít nước lọc mỗi ngày để duy trì cơ thể khỏe mạnh.

Không nên thêm đường hoặc chất tạo ngọt: Nếu bạn cần detox và giảm cân thì không nên thêm đường vào công thức này.

Dùng trong ngày: Nước dưa leo gừng pha sẵn nên bảo quản trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng 24 giờ, tránh để qua đêm và uống vào ngày hôm sau.