Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chuyên gia chỉ cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe

Thiên Lan
Thiên Lan
12/12/2025 16:02 GMT+7

Trứng là thực phẩm tiện lợi, giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nên ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày để gặt hái tối đa lợi ích mà không gây hại thì không phải ai cũng rõ.

Trứng rất tốt cho sức khỏe, nhưng khẩu phần ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ số lượng trứng mà người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn mỗi ngày, theo tờ Hindustan Times.

Trứng được ca ngợi là nguồn dinh dưỡng dồi dào, và điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì chúng có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là muốn ăn bao nhiêu trứng cũng được. Chuyên gia dinh dưỡng Shalini Sudhakar, huấn luyện viên sức khỏe toàn diện, đang làm việc tại Ấn Độ, đã chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây về lượng trứng nên ăn mỗi ngày.

Chuyên gia: Nên ăn trứng thế nào tốt nhất cho sức khỏe? - Ảnh 1.

Trứng rất tốt cho sức khỏe, nhưng khẩu phần ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng

Ảnh: AI

Các chất dinh dưỡng trong trứng

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là ở lòng đỏ. Mỗi quả trứng cung cấp cho bạn khoảng 7 gram protein cùng với vitamin A, B, B12, folate, sắt, selen và rất nhiều vi chất dinh dưỡng khác. Tất cả chúng đều tăng cường nhiều khía cạnh của sức khỏe: Protein để xây dựng cơ bắp, vitamin cho chức năng miễn dịch, sắt bổ máu và selen chống oxy hóa.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Chuyên gia Shalini nói: Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 2 quả trứng mỗi ngày - mức này là an toàn, nhưng hãy nhớ, đừng bỏ lòng đỏ vì hầu hết các vi chất dinh dưỡng có trong lòng đỏ. Thông thường, nhiều người bỏ qua lòng đỏ, nhưng phần này chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng, theo Hindustan Times.

Tự nhiên bật khóc, bật cười – dấu hiệu cảm xúc thất thường hay bệnh lý tiềm ẩn

Những ai nên hạn chế lòng đỏ?

Chuyên gia Shalini lưu ý người béo phì hoặc người có cholesterol cao nên tiêu thụ trứng với số lượng hạn chế hơn so với người trưởng thành khỏe mạnh.

Chuyên gia Shalini nói: Người thừa cân hoặc có tiền sử cholesterol cao có thể ăn 2 lòng trắng trứng và 1 lòng đỏ mỗi ngày.

Tin liên quan

Alo bác sĩ nghe: Ăn trứng vịt lộn có giúp bồi bổ cơ thể?

Alo bác sĩ nghe: Ăn trứng vịt lộn có giúp bồi bổ cơ thể?

'Em thích ăn trứng vịt lộn và nghe nói đây là món ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, em cũng nghe nhiều người nhắc đến nguy cơ tăng cholesterol nếu ăn nhiều. Liệu điều này có chính xác?'. (Hoài Nam, 25 tuổi, ở TP.HCM).

Ăn lòng đỏ trứng: Rủi ro sức khỏe, lợi ích và những điều cần lưu ý

Ăn trứng hằng ngày: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích

Khám phá thêm chủ đề

ăn trứng lòng đỏ trứng béo phì Cholesterol protein
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận