Chuyên gia chỉ cách ăn trứng tốt nhất cho sức khỏe

Trứng rất tốt cho sức khỏe, nhưng khẩu phần ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng. Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ số lượng trứng mà người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn mỗi ngày, theo tờ Hindustan Times.

Trứng được ca ngợi là nguồn dinh dưỡng dồi dào, và điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì chúng có thành phần dinh dưỡng ấn tượng. Nhưng điều đó không có nghĩa là muốn ăn bao nhiêu trứng cũng được. Chuyên gia dinh dưỡng Shalini Sudhakar, huấn luyện viên sức khỏe toàn diện, đang làm việc tại Ấn Độ, đã chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội gần đây về lượng trứng nên ăn mỗi ngày.

Trứng rất tốt cho sức khỏe, nhưng khẩu phần ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng Ảnh: AI

Các chất dinh dưỡng trong trứng

Trứng chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là ở lòng đỏ. Mỗi quả trứng cung cấp cho bạn khoảng 7 gram protein cùng với vitamin A, B, B12, folate, sắt, selen và rất nhiều vi chất dinh dưỡng khác. Tất cả chúng đều tăng cường nhiều khía cạnh của sức khỏe: Protein để xây dựng cơ bắp, vitamin cho chức năng miễn dịch, sắt bổ máu và selen chống oxy hóa.

Nên ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày?

Chuyên gia Shalini nói: Người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn 2 quả trứng mỗi ngày - mức này là an toàn, nhưng hãy nhớ, đừng bỏ lòng đỏ vì hầu hết các vi chất dinh dưỡng có trong lòng đỏ. Thông thường, nhiều người bỏ qua lòng đỏ, nhưng phần này chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng, theo Hindustan Times.

Những ai nên hạn chế lòng đỏ?

Chuyên gia Shalini lưu ý người béo phì hoặc người có cholesterol cao nên tiêu thụ trứng với số lượng hạn chế hơn so với người trưởng thành khỏe mạnh.

Chuyên gia Shalini nói: Người thừa cân hoặc có tiền sử cholesterol cao có thể ăn 2 lòng trắng trứng và 1 lòng đỏ mỗi ngày.