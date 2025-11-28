Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn trứng hằng ngày: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
28/11/2025 00:35 GMT+7

Thói quen sử dụng trứng trong bữa ăn hằng ngày trở nên phổ biến nhờ giá trị dinh dưỡng cao và khả năng hỗ trợ sức khỏe toàn diện.

Theo ông Eric Berg, chuyên gia sức khỏe tại Mỹ, trứng phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với các thực phẩm tự nhiên giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Việc lựa chọn cách chế biến trứng phù hợp và kết hợp nguyên liệu đúng hướng dẫn giúp nâng hiệu quả của bữa ăn lên mức tối ưu.

Trứng được xem là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu. Những axit amin này hỗ trợ quá trình xây dựng và phục hồi mô cơ, tăng cường hiệu quả tổng hợp protein của cơ thể, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Ăn trứng hằng ngày: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích - Ảnh 1.

Trứng được xem là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu

Ảnh: AI

Dinh dưỡng trong trứng

Theo ông Berg, phần lớn dưỡng chất có lợi nằm trong lòng đỏ. Choline trong lòng đỏ đóng vai trò quan trọng đối với não bộ và khả năng tập trung. Trứng còn chứa nhiều vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K2 cùng nhóm vitamin B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Lòng đỏ trứng giàu omega 3 và các carotenoid quan trọng như lutein, zeaxanthin - 2 chất này có vai trò bảo vệ mắt và hạn chế tổn thương do ánh sáng xanh. Lecithin trong trứng cũng hỗ trợ hoạt động của gan.

Vì vậy ông Berg khuyến nghị sử dụng trứng nguyên quả để hưởng trọn giá trị dinh dưỡng. Lòng đỏ chứa phần lớn chất béo lành mạnh cần thiết cho hoạt động tạo hormone trong cơ thể. Loại chất béo này còn giúp hấp thu vitamin tan trong chất béo, tăng hiệu quả đồng hóa của protein.

Việc chỉ ăn lòng trắng làm giảm đáng kể hiệu quả dinh dưỡng vì cơ thể không nhận đủ vitamin, khoáng chất và chất béo cần thiết cho nhiều chức năng sinh học. Điều này cũng làm giảm sự cân bằng dinh dưỡng của bữa ăn và không tối ưu hóa giá trị của nguồn protein từ trứng.

Các thực phẩm nên kết hợp cùng trứng

Ông Berg cho rằng việc kết hợp trứng với một số thực phẩm tự nhiên có thể nâng hiệu quả dinh dưỡng lên nhiều lần.

Theo đó, tỏi là nguyên liệu phù hợp khi dùng chung với trứng. Các hợp chất hoạt tính trong tỏi góp phần cải thiện tuần hoàn máu và giảm viêm, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi kết hợp với protein và chất béo lành mạnh của trứng, hiệu quả bảo vệ tim tăng lên đáng kể. Tỏi còn hỗ trợ điều hòa cholesterol, giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định.

Ăn trứng hằng ngày: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích - Ảnh 2.

Tỏi là nguyên liệu phù hợp khi dùng chung với trứng

Ảnh: AI

Quả bơ chứa chất béo lành mạnh. Khi ăn trứng cùng bơ, cơ thể hấp thu dưỡng chất thuận lợi hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu. Chất béo trong bơ và trứng giúp ổn định năng lượng và hạn chế việc nạp quá nhiều thực phẩm trong ngày.

Cách lựa chọn và chế biến trứng

Việc chuẩn bị và chọn lựa trứng cũng có ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng. Trứng hữu cơ hoặc trứng gà thả vườn thường chứa nhiều omega 3 và dưỡng chất hơn trứng công nghiệp. Gà được nuôi theo chế độ tự nhiên cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn và có lợi cho sức khỏe.

Cách chế biến trứng cần chú ý để không làm mất dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt. Lutein và zeaxanthin dễ bị giảm khi gặp nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Trứng chần hoặc ốp la lòng đào giúp giữ lại phần lớn giá trị dinh dưỡng. Trứng chiên lửa mạnh trong thời gian dài làm oxy hóa chất béo và giảm chất lượng bữa ăn.

Ông Berg cho rằng, việc ăn trứng nên dựa trên thể trạng mỗi người. Người có vóc dáng nhỏ nên dùng 1-2 quả mỗi ngày. Người có thể trạng lớn có thể dùng 2-3 quả mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Tin liên quan

Chuyên gia: Thận yếu có nên ăn trứng không?

Chuyên gia: Thận yếu có nên ăn trứng không?

Trứng là siêu thực phẩm, cung cấp protein chất lượng cao, chứa tất cả 9 loại axit amin thiết yếu. Tuy nhiên, trứng có tốt cho người bệnh thận?

Ăn sáng với trứng: Chuyên gia chỉ công thức độc đáo để tối đa lợi ích

Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn sáng với trứng thế nào có lợi nhất?

Khám phá thêm chủ đề

trứng ăn trứng Chất béo protein Choline tỏi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận