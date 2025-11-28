Ăn trứng hằng ngày: Chuyên gia chỉ cách tận dụng tối đa lợi ích

Theo ông Eric Berg, chuyên gia sức khỏe tại Mỹ, trứng phát huy tác dụng tốt nhất khi kết hợp với các thực phẩm tự nhiên giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Việc lựa chọn cách chế biến trứng phù hợp và kết hợp nguyên liệu đúng hướng dẫn giúp nâng hiệu quả của bữa ăn lên mức tối ưu.

Trứng được xem là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu. Những axit amin này hỗ trợ quá trình xây dựng và phục hồi mô cơ, tăng cường hiệu quả tổng hợp protein của cơ thể, theo tờ The Times of India (Ấn Độ).

Trứng được xem là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu axit amin thiết yếu Ảnh: AI

Dinh dưỡng trong trứng

Theo ông Berg, phần lớn dưỡng chất có lợi nằm trong lòng đỏ. Choline trong lòng đỏ đóng vai trò quan trọng đối với não bộ và khả năng tập trung. Trứng còn chứa nhiều vitamin tan trong chất béo như A, D, E và K2 cùng nhóm vitamin B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng.

Lòng đỏ trứng giàu omega 3 và các carotenoid quan trọng như lutein, zeaxanthin - 2 chất này có vai trò bảo vệ mắt và hạn chế tổn thương do ánh sáng xanh. Lecithin trong trứng cũng hỗ trợ hoạt động của gan.

Vì vậy ông Berg khuyến nghị sử dụng trứng nguyên quả để hưởng trọn giá trị dinh dưỡng. Lòng đỏ chứa phần lớn chất béo lành mạnh cần thiết cho hoạt động tạo hormone trong cơ thể. Loại chất béo này còn giúp hấp thu vitamin tan trong chất béo, tăng hiệu quả đồng hóa của protein.

Việc chỉ ăn lòng trắng làm giảm đáng kể hiệu quả dinh dưỡng vì cơ thể không nhận đủ vitamin, khoáng chất và chất béo cần thiết cho nhiều chức năng sinh học. Điều này cũng làm giảm sự cân bằng dinh dưỡng của bữa ăn và không tối ưu hóa giá trị của nguồn protein từ trứng.

Các thực phẩm nên kết hợp cùng trứng

Ông Berg cho rằng việc kết hợp trứng với một số thực phẩm tự nhiên có thể nâng hiệu quả dinh dưỡng lên nhiều lần.

Theo đó, tỏi là nguyên liệu phù hợp khi dùng chung với trứng. Các hợp chất hoạt tính trong tỏi góp phần cải thiện tuần hoàn máu và giảm viêm, đồng thời hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Khi kết hợp với protein và chất béo lành mạnh của trứng, hiệu quả bảo vệ tim tăng lên đáng kể. Tỏi còn hỗ trợ điều hòa cholesterol, giúp cơ thể duy trì hoạt động ổn định.

Tỏi là nguyên liệu phù hợp khi dùng chung với trứng Ảnh: AI

Quả bơ chứa chất béo lành mạnh. Khi ăn trứng cùng bơ, cơ thể hấp thu dưỡng chất thuận lợi hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu. Chất béo trong bơ và trứng giúp ổn định năng lượng và hạn chế việc nạp quá nhiều thực phẩm trong ngày.

Cách lựa chọn và chế biến trứng

Việc chuẩn bị và chọn lựa trứng cũng có ảnh hưởng lớn đến giá trị dinh dưỡng. Trứng hữu cơ hoặc trứng gà thả vườn thường chứa nhiều omega 3 và dưỡng chất hơn trứng công nghiệp. Gà được nuôi theo chế độ tự nhiên cho ra sản phẩm chất lượng cao hơn và có lợi cho sức khỏe.

Cách chế biến trứng cần chú ý để không làm mất dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt. Lutein và zeaxanthin dễ bị giảm khi gặp nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Trứng chần hoặc ốp la lòng đào giúp giữ lại phần lớn giá trị dinh dưỡng. Trứng chiên lửa mạnh trong thời gian dài làm oxy hóa chất béo và giảm chất lượng bữa ăn.

Ông Berg cho rằng, việc ăn trứng nên dựa trên thể trạng mỗi người. Người có vóc dáng nhỏ nên dùng 1-2 quả mỗi ngày. Người có thể trạng lớn có thể dùng 2-3 quả mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.