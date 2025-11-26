Ngày mới với tin tức sức khỏe: Ăn sáng với trứng thế nào có lợi nhất?

Bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe, bạn đọc còn có thể xem thêm các bài viết: Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược tổn thương thận; Bảo quản cam thế nào để không mất vitamin C?; Uống rượu vang đỏ mỗi ngày có tốt cho tim mạch?...

Ăn sáng với trứng: Chuyên gia chỉ công thức độc đáo để tối đa lợi ích

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu. Và khi nói đến trứng, nhiều người sẽ thắc mắc: 'lòng trắng và lòng đỏ trứng, phần nào có lợi cho sức khỏe hơn'.

Sau đây, chuyên gia dinh dưỡng Shalini Sudhakar, đang làm việc tại Ấn Độ, lý giải nên ăn sáng với lòng đỏ hay lòng trắng trứng là tốt nhất.

Trứng là nguồn dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu Ảnh: AI

Lợi ích của lòng trắng trứng. Một lòng trắng trứng lớn, khoảng 33-35 g, chứa 17 calo, 3,6 g protein với đầy đủ các axit amin thiết yếu, chỉ không chứa cholesterol, theo tờ Times Of India.

Chuyên gia Sudhakar cho biết: Nghiên cứu cho thấy lòng trắng trứng là nguồn protein tuyệt vời với lợi ích chống oxy hóa, chống mệt mỏi, giảm mỡ nội tạng, xây dựng cơ bắp và sức khỏe đường ruột. Nó không chứa cholesterol, có thể có lợi cho những người có mức cholesterol cao hoặc các yếu tố nguy cơ bệnh tim.

Lợi ích của lòng đỏ trứng. Một lòng đỏ trứng lớn, khoảng 17 g, chứa 55 calo, 2,7 g protein, 4,5-5 g chất béo và 185 mg cholesterol.

Lòng đỏ chứa khoảng 55 calo cùng với các chất dinh dưỡng thiết yếu khác, bao gồm vitamin A, D, E, K, B, khoáng chất (sắt, phốt pho, kẽm) và chất béo lành mạnh, như axit béo omega-3. Lòng đỏ cũng là một trong những nguồn choline tốt nhất, rất cần cho não bộ, chức năng gan và trao đổi chất. Nghiên cứu cho thấy lòng đỏ giàu peptide và protein hoạt tính sinh học có tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn, chống tăng huyết áp, điều hòa miễn dịch và chống ung thư. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.11.

Tổn thương thận: Lần đầu tiên khoa học tìm ra cách đảo ngược bệnh!

Thận giúp lọc chất thải, cân bằng dịch và muối. Nếu không được chăm sóc đúng cách, thận sẽ bị tổn thương. Tổn thương thận rất phức tạp, thường tiến triển mà không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Nghiên cứu mang tính bước ngoặt vừa được công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism, đã tiết lộ một phương pháp "đơn giản" để đảo ngược tình trạng tổn thương thận.

Tổn thương thận cấp tính (AKI) là tổn thương chức năng thận nghiêm trọng trong ngắn hạn, có thể đe dọa tính mạng và làm tăng khả năng phát triển bệnh thận mạn tính.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, thận sẽ bị tổn thương Ảnh: AI

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng ceramide có thể gây hại cho các cơ quan như tim và gan. Giờ đây, các nhà khoa học tại Đại học Utah Health (Mỹ) còn phát hiện khi bị tổn thương thận cấp, nồng độ ceramide tăng mạnh ở cả chuột và người. Chất ceramide làm hỏng ty thể - nguồn cung cấp năng lượng cho các tế bào thận, từ đó gây tổn thương thận cấp.

Do đó, các nhà nghiên cứu đã tiến hành sửa đổi chương trình gien để kiểm soát sự sản xuất ceramide. Kết quả, bằng cách thay đổi quá trình chuyển hóa ceramide, họ đã bảo vệ cấu trúc ty thể và ngăn ngừa hoàn toàn tổn thương thận ở chuột. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã thử cho chuột điều trị trước bằng thuốc và kết quả là đã tránh được tổn thương thận. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 26.11.

Bảo quản cam thế nào để không mất vitamin C?

Vitamin C góp phần duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh và bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Việc ăn cam đều đặn giúp cơ thể nhận đủ vitamin C để phục vụ nhu cầu sinh lý hằng ngày.

Vitamin C tan trong nước và không được cơ thể lưu trữ. Việc bổ sung hằng ngày trở thành yếu tố quan trọng để tránh thiếu hụt. Trái cây và rau củ cung cấp vitamin C tự nhiên và cam thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao.

Trái cây và rau củ cung cấp vitamin C tự nhiên và cam thuộc nhóm thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao Ảnh: AI

Bà Suzanne Fisher, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết ăn cam tươi giúp duy trì lượng vitamin C gần như nguyên vẹn vì vitamin C có thể giảm khi tiếp xúc ánh sáng hoặc được nấu chín trong thời gian dài.

Nhu cầu vitamin C hằng ngày là 75 mg đối với nữ trưởng thành, 90 mg đối với nam trưởng thành, 85 mg đối với phụ nữ mang thai và 120 mg đối với phụ nữ cho con bú.

Người hút thuốc hoặc tiếp xúc thường xuyên với khói thuốc có nguy cơ thiếu vitamin C. Các chuyên gia khuyến nghị nhóm này nên bổ sung thêm 35 mg vitamin C mỗi ngày so với người không hút.

Thời điểm ăn cam không quyết định hiệu quả hấp thụ vitamin C. Yếu tố quan trọng nhất nằm ở việc ăn cam đều đặn trong chế độ ăn đa dạng và cân bằng.

Cam cung cấp vitamin C hiệu quả khi được sử dụng thường xuyên, nhất là trong giai đoạn cơ thể suy yếu hoặc cần tăng cường miễn dịch.

Vitamin C dễ bị giảm khi tiếp xúc ánh sáng mạnh hoặc trải qua thời gian lưu trữ dài. Người tiêu dùng nên bảo quản cam nơi khô mát và tránh ánh nắng trực tiếp để giữ hàm lượng vitamin C ổn định.

Cam tươi luôn mang lại hàm lượng vitamin C tốt hơn so với cam đã để lâu hoặc qua chế biến nhiệt. Hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem thêm nội dung bài viết này bạn nhé!