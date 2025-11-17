Mỗi ngày 1 ly nước cam: Phát hiện tác dụng bất ngờ liên quan huyết áp, mỡ máu

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Molecular Nutrition & Food Research phát hiện thêm lợi ích đáng ngạc nhiên khi uống nước cam hằng ngày liên quan đến huyết áp, mỡ và viêm, mang lại tác động sâu hơn cho cơ thể.

Nghiên cứu được thực hiện trên 20 người trưởng thành khỏe mạnh, tuổi từ 21 - 36. Những người tham gia không mắc bệnh mạn tính và được yêu cầu uống 500 ml nước cam tiệt trùng mỗi ngày trong 60 ngày, chia làm hai lần, sau khi đã tránh các thực phẩm từ cam quýt trong ba ngày đầu. Máu được lấy lúc bắt đầu nghiên cứu và sau 60 ngày, các tế bào miễn dịch PBMC được tách ra để phân tích toàn bộ RNA, giúp theo dõi cách gien thay đổi.

Phát hiện bất ngờ từ việc uống nước cam mỗi ngày

Kết quả đã phát hiện uống nước cam mỗi ngày còn có thể "tinh chỉnh" hoạt động của hàng nghìn gien liên quan đến huyết áp, chuyển hóa chất béo và viêm, với tác dụng khác nhau tùy cơ thể cân nặng ra sao.

Cụ thế, có đến 3.790 RNA thay đổi, bao gồm 1.705 gien mã hóa protein, 66 microRNA, 19 long non-coding RNA và 67 small nucleolar RNA. Phân tích cho thấy các gien liên quan đến huyết áp, lipid, viêm và các tín hiệu quan trọng trong cơ thể đã được điều chỉnh theo hướng có lợi. Cụ thể, các gien gây viêm giảm biểu hiện, trong khi các gien kiểm soát huyết áp và chuyển hóa lipid cũng di chuyển theo hướng tốt hơn, phù hợp với việc hạ huyết áp, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa, theo trang tin y khoa News Medical.

Một điểm đáng chú ý, người thừa cân có thay đổi mạnh ở các con đường liên quan đến mỡ và tạo tế bào mỡ, trong khi người bình thường thay đổi nhiều hơn ở các con đường viêm.

Các nhà nghiên cứu cũng sử dụng mô phỏng để kiểm tra các chất chuyển hóa flavanone trong nước cam, như hesperetin- và naringenin-glucuronides/sulfates, có thể tương tác trực tiếp với các yếu tố phiên mã quan trọng như NFKB1, AHR và PPARA, giải thích cách nước cam tác động đến gien.

Tóm lại, uống một ly nước cam mỗi ngày có thể "tái lập" hoạt động gien trong các tế bào miễn dịch, tác động tích cực đến huyết áp, mỡ máu và viêm. Những phát hiện này cung cấp bằng chứng khoa học ban đầu biến thức uống quen thuộc thành công cụ hỗ trợ sức khỏe tim mạch hiệu quả, theo News Medical.

Cách tốt nhất để uống nước cam

Cách tốt nhất để uống nước cam là uống vừa phải (240 ml hoặc ít hơn mỗi ngày đối với người lớn), lý tưởng nhất là uống cùng bữa ăn để tránh tăng đột biến lượng đường trong máu. Để tối đa hóa lợi ích, hãy chọn nước cam nguyên chất 100% không thêm đường và cân nhắc pha loãng với nước. Ăn cam nguyên quả là tốt nhất vì có chất xơ.