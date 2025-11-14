Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Huyết áp vẫn biến động dù uống thuốc đều, nguyên nhân do đâu?

14/11/2025 00:07 GMT+7

Bữa sáng đóng vai trò điều tiết nhịp sinh học, giúp cơ thể khởi động chuyển hóa năng lượng và điều hòa hoóc môn insulin. Tất cả đều ảnh hưởng đến mạch máu và tim. Do đó, nhịn ăn sáng cũng tác động đến huyết áp.

Dù vẫn uống thuốc đúng giờ nhưng bỏ bữa sáng vẫn có thể khiến huyết áp tăng. Nguyên nhân do những cơ chế sau:

Hoóc môn căng thẳng tăng cao

Khi bỏ bữa sáng, lượng đường huyết giảm khiến cơ thể kích hoạt tăng tiết các loại hoóc môn gây căng thẳng như cortisol, adrenaline và noradrenaline. Những hoóc môn này có tác dụng huy động năng lượng dự trữ nhưng đồng thời cũng làm co mạch máu và tăng nhịp tim, dẫn đến huyết áp tăng tạm thời, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Bỏ ăn sáng có thể làm huyết áp khó kiểm soát dù uống thuốc đầy đủ

Cortisol cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc hạ huyết áp nhóm chẹn beta hoặc ức chế men chuyển. Hệ quả làm giảm tác dụng kiểm soát huyết áp trong buổi sáng.

Tăng sức căng thành mạch

Bữa sáng giúp duy trì mức đường huyết ổn định sau một giấc ngủ dài. Khi nhịn ăn quá lâu, mức glucose trong máu giảm, cơ thể phản ứng bằng cách tiết thêm hoóc môn glucagon và adrenaline để huy động năng lượng từ gan. Trong đó, adrenaline còn có tác dụng kích thích tim đập nhanh và co mạch, khiến huyết áp có thể dao động tăng tạm thời, đặc biệt vào buổi sáng.

Giảm hấp thu thuốc hạ huyết áp

Khi không ăn sáng, một số thuốc hạ huyết áp có thể hấp thu kém, từ đó giảm tác dụng. Khả năng hấp thu của một số loại thuốc trong nhóm thuốc ức chế men chuyển và thuốc chẹn kênh canxi thường phụ thuộc vào tình trạng dạ dày. Nếu uống thuốc lúc bụng đói, độ pH dạ dày và lưu lượng máu đến gan, ruột giảm sẽ khiến thuốc hấp thu chậm. Hiệu lực hạ áp đến muộn hoặc yếu hơn.

Hệ quả tích lũy

Việc bỏ bữa sáng thường xuyên không chỉ khiến huyết áp buổi sáng dễ tăng mà còn làm giảm độ ổn định huyết áp trong ngày. Tình trạng huyết áp lên xuống thất thường, đặc biệt là có mức dao động lớn, là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tổn thương mạch máu, đột quỵ và bệnh tim mạch.

Do đó, ở người đang điều trị huyết áp cao, ăn sáng đều đặn không chỉ giúp thuốc phát huy tác dụng tối ưu mà còn ổn định hoóc môn, đường huyết và huyết áp trong suốt cả ngày, theo Medical News Today.

