Bữa sáng chỉ 1 ly cà phê đen: Chuyện thường hay rủi ro sức khỏe tiềm ẩn?

Tưởng chừng chỉ phổ biến ở nhóm người trung niên hay lớn tuổi, nhưng thực tế việc dùng cà phê đen thay bữa sáng cũng là thói quen của không ít bạn trẻ.

Chị V.K.T.L (22 tuổi, nhân viên văn phòng, ở TP.HCM) chia sẻ: “Buổi sáng tôi thường chỉ uống 1 ly cà phê đen không đường. Có nhiều hôm cũng thấy chóng mặt và đau đầu nếu lượng công việc sáng đó nhiều, nhưng tôi vẫn không thích ăn sáng vì ăn vào lại buồn nôn, cảm giác khó tiêu. Lâu dần cũng thành quen luôn”.

Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115, cho biết, về lâu dài, thói quen bỏ bữa sáng và chỉ uống cà phê có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ viêm loét dạ dày, trào ngược axit, ảnh hưởng đến kiểm soát cân nặng và tăng tích tụ mỡ nội tạng.

Thậm chí, nhiều nghiên cứu cho thấy người bỏ bữa sáng thường xuyên có nguy cơ cao hơn mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 và béo phì.

Ảnh hưởng khác biệt ra sao ở người trung niên và người trẻ?

Theo bác sĩ Tố Hi, người trẻ nếu lạm dụng cà phê, nhất là uống nhiều lần khi bụng rỗng, có thể gặp tình trạng lo âu, mất ngủ hoặc phụ thuộc vào caffeine. Ngoài ra, với lối sống năng động, họ cũng dễ bị hạ đường huyết, mất tập trung và giảm hiệu suất làm việc.

Với người trung niên và cao tuổi, những ảnh hưởng tiêu cực rõ rệt và nghiêm trọng hơn. Hệ tiêu hóa ở nhóm tuổi này vốn yếu và nhạy cảm, dễ bị kích ứng bởi caffeine, từ đó làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc trào ngược dạ dày.

Thêm nữa, việc bỏ bữa sáng khiến người lớn tuổi dễ đối mặt với loãng xương, mất cơ và rối loạn đường huyết. Caffeine trong cà phê có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt nguy hiểm đối với những người có bệnh lý tim mạch.

“Ở nhóm tuổi trung niên và cao tuổi, lợi ích từ việc chỉ uống cà phê buổi sáng gần như không đáng kể so với những rủi ro sức khỏe mà họ có thể phải đối mặt”, bác sĩ Tố Hi nói thêm.

Nên ăn gì với cà phê đen để có bữa sáng lành mạnh?

Để bữa sáng vừa tỉnh táo nhờ cà phê đen vừa đảm bảo dinh dưỡng, bác sĩ Tố Hi gợi ý cần kết hợp với các nhóm thực phẩm giàu protein, chất xơ, chất béo lành mạnh và tinh bột phức tạp, ví dụ:

Yến mạch ăn cùng trái cây và các loại hạt.

Bánh mì nguyên cám kèm trứng và rau xanh.

Sữa chua Hy Lạp với hạt và mật ong.

Một ly sinh tố giàu protein.

Những lựa chọn trên cung cấp năng lượng ổn định, giúp no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sự tập trung. Khi uống kèm một ly cà phê đen không đường, mọi người vừa có thể tỉnh táo cho buổi sáng, vừa bảo vệ được sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, nên uống cà phê sau khi ăn để giảm kích ứng dạ dày, hạn chế thêm đường hay kem. Lượng caffeine nạp vào mỗi ngày cũng nên được kiểm soát dưới 400 mg (tương đương 3-4 ly nhỏ).

Dùng cà phê thay bữa sáng để giảm cân liệu có tốt? Thạc sĩ - bác sĩ Võ Thị Tố Hi cho hay, việc dùng cà phê đen thay cho bữa sáng để giảm cân không phải là phương pháp được y học khuyến khích. Thực tế, caffeine giúp tạm thời ức chế cảm giác đói và tăng nhẹ tốc độ chuyển hóa, nhờ đó một số người cảm thấy có thể kiểm soát cân nặng tốt hơn. Tuy nhiên về lâu dài, cách giảm cân này tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Khi bỏ bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào tình trạng đói quá mức, khiến nhiều người có xu hướng ăn bù ở các bữa sau - điều này không những không giúp giảm cân mà còn dễ làm tăng cân trở lại. Bên cạnh đó, thiếu protein và dưỡng chất từ bữa sáng có thể khiến cơ thể mất khối cơ, làm chậm quá trình trao đổi chất, từ đó việc kiểm soát cân nặng càng khó khăn hơn”, bác sĩ Tố Hi giải thích. Do đó tốt nhất là nên xây dựng chế độ ăn cân bằng, đầy đủ dinh dưỡng kết hợp với vận động và lối sống lành mạnh. Bữa sáng vẫn cần được duy trì với tỷ lệ hợp lý giữa tinh bột, chất đạm, chất xơ và vitamin, thay vì chỉ dựa vào cà phê.

