Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cứu sống một thầy giáo trẻ bị đột quỵ nguy kịch

Duy Tân
Duy Tân
13/11/2025 08:21 GMT+7

Xuất hiện những cơn đau đầu nhẹ, một giáo viên 28 tuổi ở Cà Mau cứ tưởng do áp lực công việc, sau đó bị đột quỵ nguy kịch.

Ngày 13.11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời can thiệp cứu sống một giáo viên bị đột quỵ nguy kịch.

Trước đó, trong lúc nghỉ trưa, anh T. (28 tuổi, ngụ Cà Mau) đột ngột mệt, buồn nôn, co giật rồi rơi vào hôn mê sâu, phải đặt ống nội khí quản để thở. Ngay sau đó, anh T. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ. Kết quả chụp CT cho thấy anh bị xuất huyết não và não thất, kèm phù não nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Thầy giáo trẻ đột quỵ nguy kịch sau những cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 1.

Vùng não bị xuất huyết

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Qua hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu tụ và dẫn lưu máu trong não thất, giúp giảm áp lực nội sọ. Sau 9 ngày theo dõi và chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân, các chỉ số quan trọng dần ổn định, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phục hồi.

Dù còn yếu nửa người bên trái, nhưng nhờ phác đồ phục hồi chức năng chuyên biệt, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân T. đã có thể tự đi lại.

Thầy giáo trẻ đột quỵ nguy kịch sau những cơn đau đầu nhẹ - Ảnh 2.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân T. đã có thể tự đi lại và viết chữ

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Trước khi bị đột quỵ, anh T. thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau đầu nhẹ, cứ nghĩ rằng do áp lực công việc. Bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ) khuyến cáo không nên xem nhẹ những dấu hiệu thoáng qua như cơn đau đầu hay mệt mỏi bất thường, bởi đó có thể là tín hiệu cảnh báo của những bệnh lý nguy hiểm. Hãy chủ động tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình.

Tin liên quan

Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?

Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?

Nhiều người cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, nhưng thực tế ngay cả người trẻ vẫn có thể bị đột quỵ.

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ xuất huyết não đau đầu sức khỏe cứu sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận