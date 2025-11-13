Cứu sống một thầy giáo trẻ bị đột quỵ nguy kịch

Ngày 13.11, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời can thiệp cứu sống một giáo viên bị đột quỵ nguy kịch.

Trước đó, trong lúc nghỉ trưa, anh T. (28 tuổi, ngụ Cà Mau) đột ngột mệt, buồn nôn, co giật rồi rơi vào hôn mê sâu, phải đặt ống nội khí quản để thở. Ngay sau đó, anh T. được chuyển đến Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ. Kết quả chụp CT cho thấy anh bị xuất huyết não và não thất, kèm phù não nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Vùng não bị xuất huyết ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Qua hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ máu tụ và dẫn lưu máu trong não thất, giúp giảm áp lực nội sọ. Sau 9 ngày theo dõi và chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân, các chỉ số quan trọng dần ổn định, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phục hồi.

Dù còn yếu nửa người bên trái, nhưng nhờ phác đồ phục hồi chức năng chuyên biệt, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân T. đã có thể tự đi lại.

Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân T. đã có thể tự đi lại và viết chữ ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Trước khi bị đột quỵ, anh T. thỉnh thoảng xuất hiện những cơn đau đầu nhẹ, cứ nghĩ rằng do áp lực công việc. Bác sĩ Tôn Nữ Thị Điểm (Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ) khuyến cáo không nên xem nhẹ những dấu hiệu thoáng qua như cơn đau đầu hay mệt mỏi bất thường, bởi đó có thể là tín hiệu cảnh báo của những bệnh lý nguy hiểm. Hãy chủ động tầm soát sớm để bảo vệ sức khỏe và tương lai của chính mình.