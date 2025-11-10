Ngày càng nhiều người trẻ không có bệnh nền bị đột quỵ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trung Thành, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết: Trung bình mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mới. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn phế, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trung Thành đang khám cho một bệnh nhân hồi phục sau đột quỵ

"Cứ mỗi 30 phút trôi qua, lại có một bệnh nhân đột quỵ lẽ ra có thể được cứu sống nhưng phải tử vong hoặc tàn phế chỉ vì bị đưa đến sai bệnh viện. Vì vậy, việc xây dựng và cải thiện hệ thống điều trị, chăm sóc bệnh nhân đột quỵ trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam là vô cùng cần thiết", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Theo bác sĩ Thành, những năm gần đây, điều trị đột quỵ đã có nhiều bước tiến vượt bậc, giúp giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và tàn phế. Tuy nhiên, yếu tố tiên quyết vẫn là thời gian, cả bệnh nhân và bác sĩ đều phải chạy đua với từng phút giây.

"Cứ mỗi phút trôi qua sẽ có khoảng 2 triệu tế bào thần kinh chết đi. Bệnh nhân nên được đưa đến bệnh viện trong khoảng thời gian kim cương - tức 30 phút kể từ lúc khởi phát triệu chứng", bác sĩ Thành nói.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, những năm gần đây, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ ngày càng gia tăng, chiếm 10 - 15%. Ước tính, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận điều trị khoảng 100 ca đột quỵ trẻ tuổi. Đáng chú ý, các bệnh nhân này không có tiền sử bị tim mạch hay cao huyết áp.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đạt "Chứng nhận kim cương" trong điều trị đột quỵ

Tại hội nghị đột quỵ thế giới được tổ chức mới đây ở Barcelona (Tây Ban Nha), Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) vinh dự được Hội Đột quỵ thế giới trao tặng “Chứng nhận kim cương” quý 2/2025.

Theo bác sĩ Thành, “Chứng nhận kim cương” là chuẩn cao nhất trong hệ thống đánh giá chất lượng điều trị đột quỵ quốc tế, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ và tinh thần tận tâm của tập thể Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong công tác cấp cứu, chẩn đoán và điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Trung Thành cùng đồng nghiệp đánh giá tình trạng của một bệnh nhân đột quỵ ẢNH: BVCC

Để đạt giải thưởng này, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã đạt tỷ lệ tái thông trên 24% bằng cách sử dụng tiêu sợi huyết tĩnh mạch hoặc lấy huyết khối bằng dụng cụ nhằm “chạy đua với thời gian” cứu lấy tế bào não.

Thời gian từ cửa tiếp nhận đến điều trị bệnh nhân đột quỵ tại bệnh viện là 75% dưới 60 phút. Trong đó, 50% bệnh nhân được xử lý dưới 45 phút, nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Trước đó, từ quý 3/2019, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã được Hội Đột quỵ thế giới ghi nhận với “Giải thưởng vàng” - mở đầu cho hành trình hướng tới chuẩn quốc tế trong điều trị đột quỵ. Đến quý 1/2023, khoa tiếp tục đạt “Giải thưởng bạch kim” sau nhiều cải tiến trong quy trình chuyên môn và chăm sóc người bệnh.