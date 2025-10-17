Lần đầu tiên cấp cứu đột quỵ thành công ngay tại Côn Đảo

Ngày 17.10, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ. Đây được xem là ca cấp cứu và điều trị đột quỵ thành công đầu tiên tại đặc khu này.

Trước đó, T.V.K (34 tuổi) đau âm ỉ vùng thái dương phải. Đến 7 giờ 30 ngày 17.10, anh K. đột ngột ngã, yếu tay chân trái, méo miệng và được đưa đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Minh Triết, chuyên khoa nội thần kinh (Bệnh viện Nhân dân 115) đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo, chỉ định chụp CT-scanner sọ não.

Bác sĩ Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân dân 115 đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo) đánh giá bệnh nhân sau sử dụng thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ ẢNH: SYT

Trong lúc chờ kết quả, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn: liệt mặt trung ương trái rõ, nói đớ, sức cơ tay trái 1/5, chân trái 3/5, mất cảm giác nửa người trái. Thang điểm đánh giá mức độ nặng (NIHSS) tăng từ 2 lên 12.

Lúc 8 giờ 30, kết quả CT-scanner được gửi khẩn qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ nhất, NIHSS 12 điểm, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA). Đây là thuốc mà trước đó đã được Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ cho Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Ngay khi truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện rõ: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay trái 3/5, chân trái 4/5, NIHSS giảm từ 12 xuống 6. Sau truyền, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn: liệt nhẹ tay chân trái, sức cơ 5/5, NIHSS còn 1 điểm.

"Ca điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch thành công là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống hội chẩn từ xa và phối hợp chuyên môn giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và đội ngũ bác sĩ luân phiên đợt 2. Nhờ vậy, bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị đột quỵ trong "giờ vàng"", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang có phương án thành lập trung tâm đột quỵ, đảm bảo bệnh nhân ở đảo xa khi không may bị đột quỵ thì sẽ được cứu tại chỗ.