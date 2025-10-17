Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lần đầu tiên cấp cứu đột quỵ thành công ngay tại Côn Đảo

Duy Tính
Duy Tính
17/10/2025 16:56 GMT+7

Bệnh nhân đột quỵ đầu tiên được cứu thành công tại đặc khu Côn Đảo nhờ bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 luân phiên công tác và sự hỗ trợ chuyên môn từ xa.

Ngày 17.10, Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ. Đây được xem là ca cấp cứu và điều trị đột quỵ thành công đầu tiên tại đặc khu này.

Trước đó, T.V.K (34 tuổi) đau âm ỉ vùng thái dương phải. Đến 7 giờ 30 ngày 17.10, anh K. đột ngột ngã, yếu tay chân trái, méo miệng và được đưa đến Khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Nghi ngờ bệnh nhân bị đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Minh Triết, chuyên khoa nội thần kinh (Bệnh viện Nhân dân 115) đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo, chỉ định chụp CT-scanner sọ não.

- Ảnh 1.

Bác sĩ Huỳnh Minh Triết (Bệnh viện Nhân dân 115 đang luân phiên tại đặc khu Côn Đảo) đánh giá bệnh nhân sau sử dụng thuốc tiêu sợi huyết điều trị đột quỵ

ẢNH: SYT

Trong lúc chờ kết quả, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn: liệt mặt trung ương trái rõ, nói đớ, sức cơ tay trái 1/5, chân trái 3/5, mất cảm giác nửa người trái. Thang điểm đánh giá mức độ nặng (NIHSS) tăng từ 2 lên 12.

Lúc 8 giờ 30, kết quả CT-scanner được gửi khẩn qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn. Các chuyên gia thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ nhất, NIHSS 12 điểm, có chỉ định dùng thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA). Đây là thuốc mà trước đó đã được Bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ cho Trung tâm y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Ngay khi truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện rõ: tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay trái 3/5, chân trái 4/5, NIHSS giảm từ 12 xuống 6. Sau truyền, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn: liệt nhẹ tay chân trái, sức cơ 5/5, NIHSS còn 1 điểm.

"Ca điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch thành công là minh chứng cho hiệu quả của hệ thống hội chẩn từ xa và phối hợp chuyên môn giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và đội ngũ bác sĩ luân phiên đợt 2. Nhờ vậy, bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị đột quỵ trong "giờ vàng"", lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM chia sẻ.

Đặc khu Côn Đảo (TP.HCM) và đặc khu Phú Quốc (An Giang) đang có phương án thành lập trung tâm đột quỵ, đảm bảo bệnh nhân ở đảo xa khi không may bị đột quỵ thì sẽ được cứu tại chỗ.

Tin liên quan

Vì sao cần lập Trung tâm đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc?

Vì sao cần lập Trung tâm đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc?

Bác sĩ giỏi Bệnh viện Chợ Rẫy được tăng cường đến Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc, vừa cứu sống kịp thời 2 bệnh nhân bị đột quỵ.

Khám phá thêm chủ đề

Đột quỵ Bệnh viện Nhân dân 115 giờ vàng thuốc tiêu sợi huyết đặc khu côn đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận