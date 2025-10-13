Vì sao cần lập Trung tâm đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc?

Ngày 13.10, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh viện vừa phối hợp Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc (An Giang) cứu sống kịp thời 2 bệnh nhân bị đột quỵ.

Đây là kết quả bước đầu của chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy cho Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc.

Bị đột quỵ khi đang bán hàng

Trường hợp thứ nhất là ông N.V.T (70 tuổi, ở Phú Quốc), nhập cấp cứu lúc 9 giờ 15 ngày 2.10 trong tình trạng lơ mơ, liệt nửa người trái. Chỉ số NIHSS 18 điểm - mức độ đột quỵ nặng và có nguy cơ tử vong. Người nhà cho biết bệnh nhân bất ngờ ngã quỵ khi đang bán hàng, được đưa vào Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc trong vòng 1 giờ sau khởi phát.

Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ trực cấp cứu tại trung tâm phối hợp đội ngũ Bệnh viện Chợ Rẫy đang tăng cường tại đây tiến hành quy trình xử trí đột quỵ cấp. Theo đó, bệnh nhân được chụp CT-Scanner sọ não, hội chẩn và chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch. Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân có cải thiện nhưng hồi phục chưa tối ưu. Bệnh nhân được chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị chuyên sâu.

Sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sức khỏe bệnh nhân ổn định, được cho về tuyến dưới để tiếp tục phục hồi chức năng.

Bệnh nhân bị đột quỵ ở Phú Quốc được cứu sống trong "giờ vàng" ẢNH: BV

Tiếp đó, chiều 3.10, bệnh nhân L.V.Q (49 tuổi, ở Phú Quốc) được người nhà đưa vào cấp cứu tại Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc trong tình trạng yếu nửa người trái, méo miệng, nói đớ, chỉ số NIHSS 5 điểm. Bệnh khởi phát khoảng 2 giờ trước khi vào viện. Bệnh nhân được chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não cấp và cũng được truyền thuốc tiêu sợi huyết trong "giờ vàng".

2 giờ sau truyền, bệnh nhân cải thiện rõ, sau 18 giờ thì hoàn toàn hồi phục, không còn dấu hiệu yếu liệt và đã được xuất viện.

Lý giải khác biệt hiệu quả điều trị trong 2 ca bệnh đột quỵ trên, bác sĩ chuyên khoa 2 Trầm Minh Toàn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết cả 2 ca đều được xử trí đúng phác đồ trong thời gian vàng (4,5 giờ đầu sau đột quỵ), nhưng hiệu quả khác biệt do yếu tố bệnh lý nền.

Trường hợp bệnh nhân N.V.T nghi ngờ có tắc mạch máu lớn hoặc xơ vữa nặng, nên thuốc tiêu sợi huyết không đủ tái thông hoàn toàn. Với những ca như vậy, cần kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA - thiết bị mà hiện Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc chưa có.

Bước ngoặt chăm sóc sức khỏe cho bà con ở đảo ngọc

Từ cuối tháng 9.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều động 2 bác sĩ và 1 điều dưỡng trực tiếp ở Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc để hỗ trợ các đồng nghiệp trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân tại đây.

Hai ca bệnh đột quỵ đầu tiên được cứu tại Trung tâm y tế đặc khu Phú Quốc đã đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc điều trị đột quỵ cho bà con tại đảo ngọc. Điều này giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời trong "thời gian vàng", giảm thiểu nguy cơ tàn phế và tử vong trong quá trình chuyển tuyến.

Cần thiết lập Trung tâm đột quỵ tại đặc khu Phú Quốc ẢNH: BV

Từ 2 ca đột quỵ đầu tiên xử trí thành công tại Phú Quốc, Bệnh viện Chợ Rẫy đề xuất thành lập Trung tâm đột quỵ và can thiệp mạch máu. Trong đó, có cả can thiệp mạch máu não và can thiệp mạch vành để có thể tối ưu nhất trong các chiến lược can thiệp điều trị đột quỵ não cấp cho người bệnh cũng như can thiệp các bệnh tim mạch. Việc này hạn chế rủi ro do chuyển tuyến chậm vì điều kiện địa lý cách trở.