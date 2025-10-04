Vì sao bệnh lý mạch máu đang gây gánh nặng cho bệnh nhân?

Ngày 4.10, Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Hội thảo quốc tế về can thiệp nội mạch điều trị bệnh lý mạch máu thần kinh, mạch máu tạng và ngoại biên: cập nhật các tiến bộ mới.

Bác sĩ CKII Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh lý mạch máu chiếm tỷ lệ cao, đang là một gánh nặng cho hệ thống y tế và người bệnh.

Can thiệp mạch máu mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân

"Bệnh nhân mắc các bệnh lý mạch máu có biến chứng nặng nề. Ví dụ: khi bị đột quỵ, bệnh nhân có thể bị di chứng liệt, không thể lao động, không thể tự sinh hoạt - điều này gây gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội. Bệnh mạch máu ở người tiểu đường dẫn đến biến chứng hoại tử chi, phải cắt cụt chi, tàn phế…", bác sĩ Việt nói.

Theo ông, trước đây, người mắc bệnh lý mạch máu phải chịu các cuộc mổ mở lớn mà không giải quyết triệt để, hậu phẫu để lại di chứng nghiêm trọng. Nhưng thời gian qua, với sự phát triển khoa học - công nghệ, ngành y đã phát triển nhiều kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật can thiệp nội mạch, là bước tiến lớn trong điều trị mạch máu. Kỹ thuật này gần như có thể can thiệp tất cả mạch máu trong cơ thể, xâm lấn ít, giúp giảm thủ thuật và mang lại lợi ích lớn cho bệnh nhân, hậu phẫu nhẹ nhàng hơn.

Cũng theo bác sĩ Phạm Thanh Việt, Bệnh viện Chợ Rẫy có nhiều khoa chuyên sâu, nhờ đó mới phát triển được kỹ thuật chuyên sâu về mạch máu: can thiệp mạch máu não cho đột quỵ; các bệnh lý phình, tắc mạch não; mạch tạng; các mạch máu ngoại biên như hẹp mạch máu do tiểu đường; và các bệnh lý mạch máu ngoại biên khác.

Nói về phát triển chuyên môn sâu trong can thiệp mạch máu, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy nhấn mạnh bệnh viện có chính sách cho bác sĩ trẻ đi học nước ngoài, tiếp cận những trung tâm kỹ thuật cao để mang về áp dụng. Trước kia, bệnh viện làm chủ yếu trên các mạch máu lớn; hiện nay đã can thiệp vào các mạch máu nhỏ hơn - mạch càng nhỏ thì việc xử lý càng tinh vi. Ông cũng cho biết Bệnh viện Chợ Rẫy còn nghiên cứu các kỹ thuật mang "phong cách riêng".

Can thiệp nội mạch đóng vai trò quan trọng trong các bệnh lý mạch máu ẢNH: BV





Nhân rộng kỹ thuật can thiệp mạch máu

Mặc dù mang lại lợi ích lớn, nhiều bệnh viện vẫn chưa thực hiện được kỹ thuật can thiệp mạch máu do chi phí trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh DSA rất cao; kỹ thuật chuyên sâu nên chưa phải trung tâm nào cũng có thể triển khai.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt kỳ vọng qua hội nghị, từ kiến thức và kinh nghiệm từ các chuyên gia sẽ giúp các bệnh viện tuyến sau xây dựng đơn vị can thiệp mạch máu, nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh.

"Có những bệnh lý mạch máu mà khi bệnh nhân đến Chợ Rẫy đã quá muộn. Ví dụ đột quỵ não, nếu xử lý trong vài giờ đầu, có thể phục hồi hoàn toàn cho bệnh nhân và trả bệnh nhân về bình thường. Nếu chậm trễ thì biến chứng liệt sẽ xuất hiện và ảnh hưởng cả đời. Vì vậy, triển khai kỹ thuật cấp cứu can thiệp nội mạch ngay ở tuyến cơ sở là rất quan trọng", bác sĩ Việt nói.

TS‑BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, cũng kỳ vọng sau hội nghị các bệnh viện địa phương sẽ triển khai kỹ thuật can thiệp mạch máu hiệu quả.

Bộ Y tế mong muốn các bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết hợp lý thuyết - thực hành - nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực mạch máu. Tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận chuyển giao và sáng tạo công nghệ mới phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, với vai trò đầu ngành, cần lan tỏa và hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến trên cả nước. Ứng dụng AI trong các kỹ thuật can thiệp nội mạch.

Theo bác sĩ, trong chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang, các kỹ thuật can thiệp mạch thần kinh, mạch máu tạng và ngoại biên ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh lý phức tạp.

Các phương pháp như đặt stent thay đổi dòng chảy, thiết bị nội lòng túi phình (WEB), can thiệp điều trị hẹp động mạch nội sọ, dị dạng động tĩnh mạch não, các kỹ thuật can thiệp nội mạch điều trị u gan (TACE, HAIC), can thiệp nội mạch điều trị tăng áp cửa, điều trị tái thông mạch dưới gối bằng khoan cắt mảng xơ vữa, bóng phủ thuốc… đã và đang mang lại hiệu quả điều trị vượt trội. Tất cả góp phần cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho người bệnh.