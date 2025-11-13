Bản tin sức khỏe ngày 13.11: Uống gì buổi sáng tốt cho sức khỏe | Những điều cần biết về suy thận

Loại thức uống đơn giản nào giúp bạn khỏe hơn mỗi ngày?

Chuyên gia dinh dưỡng Cindy Chou (Mỹ) cho biết, trong các loại thức uống thì trà xanh chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Đặc biệt, hợp chất epigallocatechin gallate (EGCG) và axit amin L-theanine trong trà xanh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ não bộ, tim mạch và hệ miễn dịch.

Thận là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ độc tố, đồng thời giúp cân bằng nước và điện giải để cơ thể duy trì trạng thái ổn định. Tuy nhiên, những năm gần đây, số ca mắc bệnh thận đang gia tăng, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Điều này cho thấy nguyên nhân không chỉ đến từ bệnh lý nền mà còn bắt nguồn từ chính lối sống và chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học.

Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng cho biết: "Những thói quen như thức khuya, ăn mì gói không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh thận. Đó là những thói quen xấu. Nếu quá trình này tích lũy trong thời gian dài, chúng sẽ âm thầm ảnh hưởng đến chức năng thận cũng như sức khỏe tổng thể".