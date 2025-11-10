Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe ngày 10.11: Sống khỏe từ dinh dưỡng đúng cách | Phát hiện ung thư sớm nhờ MRI tích hợp AI
Bản tin sức khỏe ngày 10.11: Sống khỏe từ dinh dưỡng đúng cách | Phát hiện ung thư sớm nhờ MRI tích hợp AI

10/11/2025 07:42 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Người men gan cao có nên ăn sáng với trứng?

Men gan là các enzyme được phóng thích vào máu khi tế bào gan bị tổn thương. Mức men gan tăng có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, thuốc hoặc rối loạn chuyển hóa lipid, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) cho biết men gan cao không phải là bệnh mà là chỉ dấu cảnh báo gan đang chịu áp lực. Khi gan gặp vấn đề, quá trình chuyển hóa chất béo và cholesterol sẽ bị rối loạn. Do đó, lựa chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không gây thêm gánh nặng cho gan là rất quan trọng.

Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy trứng có thể mang lại lợi ích nhất định cho sức khỏe gan nếu ăn đúng cách. Điều này là nhờ trứng chứa nguồn protein chất lượng cao, choline và các chất chống ô xy hóa như lutein, zeaxanthin. Vấn đề không nằm ở việc ăn hay không ăn trứng mà ở cách chế biến và tần suất tiêu thụ.

Cận cảnh hệ thống MRI 3.0 tích hợp AI giúp phát hiện sớm nhiều bệnh nguy hiểm

Ngày 3.11.2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla Signa Premier.

Đây là hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất, giúp chụp tim chỉ trong một nhịp đập, phát hiện nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư và alzheimer từ giai đoạn sớm nhất.

Cận cảnh hệ thống cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla Signa Premier tích hợp AI cao cấp nhất


