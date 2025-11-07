Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 7.11: Triệu chứng sớm của đột quỵ | Món ăn quen thuộc gây nên gan nhiễm mỡ
Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 7.11: Triệu chứng sớm của đột quỵ | Món ăn quen thuộc gây nên gan nhiễm mỡ

07/11/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Vì sao đột quỵ vẫn xảy ra ở người khỏe mạnh?

Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Theo bác sĩ thần kinh người Ấn Độ Satwant Sachdeva, đột quỵ có thể xảy ra do nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cơ thể, âm thầm làm tăng nguy cơ mà không biểu hiện ra bên ngoài.

Trong các nguyên nhân đã được xác định, tăng huyết áp và tiểu đường là 2 yếu tố hàng đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, mất nước, di truyền hay thói quen sinh hoạt không hợp lý. Những yếu tố này có thể khiến cơ thể suy yếu dần mà không để lại dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, theo tờ Hindustan Times.

Món ăn quen thuộc có thể dẫn đến nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá mức bình thường, với hai tác nhân chính là do uống nhiều rượu bia và chế độ ăn kém lành mạnh.

Ban đầu, tình trạng này không gây triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, nếu kéo dài, có thể dẫn đến viêm gan, xơ gan, thậm chí ung thư gan, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Một số món ăn có thể gây nên gan nhiễm mỡ

Trên thực tế, nhiều món ăn tưởng như vô hại, thậm chí phổ biến, lại là thủ phạm thầm lặng gây tích tụ mỡ trong gan. Để phòng ngừa gan nhiễm mỡ, cần hạn chế tiêu thụ một số nhóm thực phẩm phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho gan.

