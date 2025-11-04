Bản tin sức khỏe 4.11: Mất ngủ mãn tính có nguy cơ bệnh gì? | Thói quen, lầm tưởng gây hại thận

Mất ngủ mãn tính làm tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ và lão hóa não

Bane tin Sức khỏe ngày 4.11 đưa ra nghiên cứu định nghĩa mất ngủ mãn tính là khó ngủ ít nhất ba ngày mỗi tuần trong thời gian từ ba tháng trở lên. Kết quả cho thấy, người mắc mất ngủ mãn tính có nguy cơ suy giảm nhận thức nhẹ hoặc sa sút trí tuệ cao hơn 40%, tương đương với việc não bộ lão hóa nhanh hơn 3,5 năm so với người ngủ bình thường.

5 thói quen tưởng tốt không ngờ lại âm thầm hại thận

Ngoài những yếu tố quen thuộc như ăn mặn, ít uống nước hay huyết áp cao..., còn có những thói quen tưởng chừng vô hại lại âm thầm tàn phá thận.

Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người lớn thì có 1 người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), nhưng tới 90% những người này không hề hay biết. Bệnh thận mạn tính khiến thận bị tổn thương, giảm khả năng lọc máu, gây tích tụ độc tố và làm tăng nguy cơ tim mạch, đột quỵ.