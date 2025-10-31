Bản tin sức khỏe 31.10: Tác dụng tuyệt vời của đi bộ đến tim mạch | 5 thực phẩm là khắc tinh của cà phê

Tác dụng tuyệt vời của việc đi bộ đều đặn tới tim mạch

Theo bác sĩ Ryan K. Kaple, Giám đốc Chương trình Tim cấu trúc - bẩm sinh tại Bệnh viện Đại học Hackensack (Mỹ), đi bộ là một dạng bài tập giúp tim khỏe hơn. Tim khỏe có thể bơm máu hiệu quả hơn với ít nỗ lực hơn, giúp giảm áp lực lên thành động mạch và hạ huyết áp. Tim mạnh hơn làm cho việc lưu thông máu trở nên hiệu quả hơn, giúp huyết áp ổn định, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Nếu muốn ngăn tích tụ mỡ bụng thì lựa chọn món ăn sáng không nên chỉ nhắm đến cảm giác no. Thay vào đó, mọi người cần chú ý đến chỉ số đường huyết, hạn chế chất béo xấu và thực phẩm chế biến.