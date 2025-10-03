Giữ mắt sáng, tim khỏe: Hành trình kiểm soát biến chứng đái tháo đường

Sống chung với bệnh đái tháo đường là một hành trình dài với nhiều yếu tố cần quan tâm. Tuy vậy, nhiều người mới chỉ quan tâm đến việc kiểm soát đường huyết, mà quên mất rằng cần lưu ý đến các dấu hiệu của những biến chứng nguy hiểm - từ đôi mắt mờ đi, trái tim mệt mỏi, đến những tổn thương thận âm thầm,... Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những biến chứng này sẽ là rào cản lớn nhất của người bệnh trên con đường tìm lại cuộc sống khỏe mạnh.

Đái tháo đường không chỉ kiểm soát đường huyết mà cần lưu ý các biến chứng ẢNH: B.V

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, việc kiểm soát biến chứng đái tháo đường không còn là một cuộc chiến đơn lẻ. Đó là một mạng lưới điều trị đồng bộ, một hành trình được kết nối chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Từ Khoa Nội tiết, người bệnh được chuyển ngay đến Khoa Mắt, đến Khoa Tim mạch, làm các xét nghiệm chuyên sâu… và tất cả diễn ra trong một quy trình liên hoàn, khép kín.

Một lần khám bệnh là một một buổi đối thoại chiến lược giữa bác sĩ và bệnh nhân. Thông qua 4 bước, từ lắng nghe những tâm tư, trăn trở của người bệnh đến thăm khám toàn diện, đọc kết quả xét nghiệm. Từ đó, các bác sĩ sẽ cũng bệnh nhân đưa ra lộ trình điều trị phù hợp.

Dấu hiệu của những biến chứng nguy hiểm là: mắt mờ, tim mệt mỏi, những tổn thương thận âm thầm ẢNH: B.V

Hãy giữ đôi mắt sáng, trái tim khỏe bằng cách chủ động khám sức khỏe định kì mỗi năm 1 lần, thăm khám thường xuyên theo hướng dẫn của bác sĩ, và tuân theo chỉ định điều trị. Với sự đồng hành của đội ngũ y tế, của công nghệ hiện đại và một mô hình chăm sóc toàn diện, bạn hoàn toàn có thể phát hiện sớm, kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường, và sống khỏe hơn mỗi ngày.