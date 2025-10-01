Với những nhóm như trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hay người có bệnh nền, các bệnh này có nguy cơ diễn tiến nặng nếu không phòng ngừa đúng cách. Để phòng ngừa các bệnh lý đường hô hấp, một trong những “lá chắn” hữu hiệu đó chính là tiêm chủng.



Để biết thêm về cách phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp lúc giao mùa cũng như vai trò của tiêm chủng, chương trình Bác sĩ ơi! mời đến 2 chuyên gia:

ThS.BS Nguyễn Hiền Minh - Phó trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

ThS.BS Lê Thị Mỹ Duyên – Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Nội dung chính:

Biểu hiện, triệu chứng và cách phòng tránh các bệnh lý lây qua đường hô hấp lúc giao mùa

Vai trò của tiêm chủng trong phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp

Thời gian: 21 giờ 30, thứ Tư, ngày 1.10.2025.

Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, kênh YouTube Bác sĩ ơi!

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.