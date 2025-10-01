Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Sức khỏe

Live Bác sĩ ơi: Bệnh lý đường hô hấp lúc giao mùa và vai trò của tiêm chủng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
01/10/2025 21:30 GMT+7

Thời điểm chuyển mùa là thời điểm nhạy cảm, dễ lây lan các bệnh lý đường hô hấp như sổ mũi, viêm mũi họng, cảm cúm, thậm chí là những bệnh mạn tính như viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp.

Với những nhóm như trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hay người có bệnh nền, các bệnh này có nguy cơ diễn tiến nặng nếu không phòng ngừa đúng cách. Để phòng ngừa các bệnh lý đường hô hấp, một trong những “lá chắn” hữu hiệu đó chính là tiêm chủng.

Bác sĩ ơi: Bệnh lý đường hô hấp lúc giao mùa và vai trò của tiêm chủng - Ảnh 1.

Để biết thêm về cách phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp lúc giao mùa cũng như vai trò của tiêm chủng, chương trình Bác sĩ ơi! mời đến 2 chuyên gia:

  • ThS.BS Nguyễn Hiền Minh - Phó trưởng Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM 
  • ThS.BS Lê Thị Mỹ Duyên – Đơn nguyên Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Nội dung chính:

  • Biểu hiện, triệu chứng và cách phòng tránh các bệnh lý lây qua đường hô hấp lúc giao mùa
  • Vai trò của tiêm chủng trong phòng tránh các bệnh lây qua đường hô hấp

Thời gian: 21 giờ 30, thứ Tư, ngày 1.10.2025.

Kênh Livestream: Website thanhnien.vn, Fanpage Báo Thanh Niên, YouTube Báo Thanh Niên, kênh YouTube Bác sĩ ơi!

Quý khán giả có thể đặt câu hỏi trực tiếp trên các nền tảng livestream để được các chuyên gia giải đáp.

Tin liên quan

Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi

Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 22.09, chương trình livestream "Bác sĩ ơi: Bệnh tim mạch ở người trẻ tuổi" sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng: website thanhnien.vn, Fanpage, YouTube, TikTok Báo Thanh Niên, kênh YouTube Bác sĩ ơi, Fanpage và YouTube của Bệnh viện Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh.

Khám phá thêm chủ đề

bệnh lý đường hô hấp bệnh hô hấp giao mùa bác sĩ ơi Sổ mũi Viêm họng Cảm cúm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận