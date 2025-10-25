Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo, có làm tích mỡ bụng?

Ngọc Quý
Ngọc Quý
25/10/2025 14:31 GMT+7

Nhiều người quan tâm đến cân nặng thường thắc mắc một ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo và liệu có gây tích mỡ thừa hay không.

Lượng calo trong ly cà phê sữa chủ yếu đến từ sữa đặc có đường. Một muỗng canh khoảng 15-20 gram sữa đặc chứa khoảng 60-80 calo tùy nhãn hiệu, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ly cà phê sữa chứa bao nhiêu calo, có thật sự làm tích mỡ bụng ? - Ảnh 1.

Cà phê sữa có hương vị thơm ngon nhưng dễ gây thặng dư calo nếu uống nhiều và thường xuyên

ẢNH: AI

Nhiều ly cà phê sữa đá dùng từ 1-2 muỗng canh sữa đặc. Do đó, một ly thường rơi vào khoảng 60-120 kcal, chưa tính nếu thêm sữa tươi, kem hay siro. Những ly cà phê sữa size lớn khoảng 500 ml có thể dùng đến 3-4 muỗng sữa đặc. Lượng calo mỗi ly khi đó có thể lên tới 200-300 calo hoặc hơn.

Nguyên tắc chung là nếu tổng calo nạp vào vượt quá lượng tiêu hao thì cơ thể sẽ lưu trữ calo dưới dạng mỡ thừa. Lượng mỡ này tích tụ ở nhiều vị trí khác trong trong cơ thể.

 Không phải cứ uống cà phê sữa là sẽ bị tích mỡ

Tuy nhiên, không phải cứ uống cà phê sữa là sẽ bị tích mỡ, trong đó có mỡ bụng. Một ly cà phê sữa có 150-300 calo. Nếu kết hợp với chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý, không gây thặng dư calo thì sẽ không gây tích mỡ bụng. Thỉnh thoảng uống cà phê sữa cũng ít khả năng gây tích mỡ ngay lập tức. Mỡ bụng thường là thói quen ăn nhiều calo liên tục, thiếu vận động, ngủ kém, căng thẳng và di truyền.

Ngoài ra, sữa đặc chứa lượng đường cao. Những món có nhiều đường đơn như sữa đặc sẽ làm tăng lượng calo nhanh và ảnh hưởng tới chuyển hóa glucose. Thói quen nạp đường tinh luyện thường xuyên này còn dẫn đến một nguy cơ là tình trạng kháng insulin. Kháng insulin không chỉ tăng nguy cơ tiểu đường loại 2 mà còn thúc đẩy tích tụ mỡ nội tạng.

Nên đi bộ bao nhiêu bước để bảo vệ tim, sống thọ hơn

Cách uống cà phê sữa tốt cho sức khỏe

Trong ly cà phê sữa thì ngoài sữa đặc còn có thành phần khác là cà phê. Caffeine trong cà phê thực sự có thể tạm thời tăng trao đổi chất và thúc đẩy đốt mỡ nhẹ. Điều này có nghĩa là cà phê đen có thể góp phần kiểm soát cân nặng khi dùng đúng cách. Nhưng lợi ích này bị triệt tiêu nếu thêm nhiều sữa đặc chứa đường.

Với những người thích cà phê sữa nhưng lo ngại lượng calo cao và tích mỡ bụng, họ có thể giảm lượng sữa đặc trong mỗi khẩu phần uống. Chẳng hạn, thay vì thêm 2 muỗng sữa đặc mỗi ly thì hãy giảm còn 1 muỗng. Cách khác là pha loãng sữa đặc với một ít sữa ít béo hoặc sữa thực vật để giữ vị béo nhưng bớt đường.

Một cách khác là giảm kích thước ly cà phê sữa hoặc giảm tần suất uống. Chẳng hạn, thay vì uống mỗi ngày thì có thể giảm còn 3-4 ly/tuần.

Dù thay đổi theo cách nào đi nữa thì cũng cần tính toán để không bị thặng dư calo. Nếu uống 1 ly cà phê sữa 200 calo thì hãy giảm lượng calo trong khẩu phần ăn, kết hợp với vận động nhiều hơn, theo Healthline.

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê nóng thay vì cà phê đá?

Điều gì xảy ra với cơ thể khi uống cà phê nóng thay vì cà phê đá?

Khi trời bắt đầu se lạnh, nhiều người thường muốn uống cà phê nóng buổi sáng để sưởi ấm từ bên trong thay vì cà phê đá. Điều này có thể tạo ra một vài khác biệt nhỏ sau đây.

