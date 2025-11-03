Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bản tin sức khỏe 3.11: Nên chọn trứng hay yến mạch buổi sáng? | Sống ở quê cần biết để không rước bệnh
Video Sức khỏe

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
03/11/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?

Trứng vừa được xem là "thực phẩm vàng" trong chế độ giảm mỡ nhờ giàu protein, vừa khiến nhiều người e dè vì lo tăng cholesterol. Vậy ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày mới giúp giảm cân hiệu quả mà vẫn an toàn cho tim mạch?

Omega-3 không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp tăng sức mạnh khi tập luyện

Một nghiên cứu mới cho thấy việc bổ sung omega-3, loại axit béo có trong dầu cá có thể mang lại nhiều lợi ích cho người thường xuyên tập luyện thể thao, đặc biệt là các bài tập tăng sức mạnh.

Khổ qua và những tác dụng tuyệt vời cho gan

Khổ qua, dù mang vị đắng đặc trưng, lại được xem là một loại thực phẩm quý với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là gan.

