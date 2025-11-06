Bản tin sức khỏe 6.11: Tác dụng tuyệt vời của trứng | Thực phẩm giàu Vitamin E chống ung thư

Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol

Trứng vừa được xem là “thực phẩm vàng” trong chế độ giảm mỡ nhờ giàu protein, vừa khiến nhiều người e dè vì lo tăng cholesterol. Vậy ăn bao nhiêu trứng mỗi ngày mới giúp giảm cân hiệu quả mà vẫn an toàn cho tim mạch?

Cần ăn bao nhiêu trứng để giảm mỡ mà không tăng cholesterol?

Phát hiện mới: Chất có trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống ung thư

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine, cho thấy zeaxanthin có khả năng tăng cường hệ miễn dịch để chống lại ung thư.

Phát hiện mới chất có trong lòng đỏ trứng có tác dụng chống ung thư

Mua đồ ăn mang về, cần lưu ý gì để bảo vệ sức khỏe?

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều người lựa chọn mua đồ ăn mang về như một cách tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu không bảo quản đúng cách, những hộp cơm tiện lợi ấy có thể trở thành mầm mống gây hại cho sức khỏe.