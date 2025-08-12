Nhiều người thường đặt đồ ăn mang về: Bác sĩ khuyên gì?

Tiến sĩ - dược sĩ Saurabh Arora, giám đốc điều hành tại Công ty dược Auriga Research (Ấn Độ), cảnh báo: Thói quen đặt đồ ăn mang về ngày càng gia tăng, thay thế các bữa ăn nấu tại nhà, khiến mối quan tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gia tăng.

Bác sĩ Manoj Jain, Khoa Tiêu hóa, béo phì tại Bệnh viện chuyên khoa Nanavati Max ở Mumbai (Ấn Độ), chia sẻ rằng thói quen đặt đồ ăn mang về khiến sức khỏe của nhiều người, nhất là người trẻ có thể bị ảnh hưởng không tốt, theo tờ Hindustan Times.

Thức ăn mang về rất tiện lợi, nhưng không nên ăn quá thường xuyên Ảnh minh họa: AI

Điều gì xảy ra cho cơ thể khi thường xuyên đặt đồ ăn mang về?

Bác sĩ Jain giải thích: Thực phẩm được chế biến bên ngoài thường chứa nhiều calo, chất béo không lành mạnh, đường và natri. Những món ăn ngon thường thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu như chất xơ, vitamin và khoáng chất. Mặc dù cách trình bày trông rất hấp dẫn, nhưng những gì chứa trong món ăn lại hiếm khi được quan tâm. Vì vậy, những người thường xuyên đặt đồ ăn mang về cần nhận thức rõ hơn về các rủi ro sức khỏe.

Mặc dù việc đặt đồ ăn mang về giúp tăng hoóc môn hạnh phúc dopamine vì thử những điều mới mẻ, nhưng cũng đi kèm với những hậu quả về sức khỏe.

Bác sĩ Jain trích dẫn một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí khoa học BMC Public Health, nhấn mạnh rằng những người thường xuyên ăn thức ăn mang về có nguy cơ cao hơn mắc các vấn đề về chuyển hóa. Điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính.

Bác sĩ Jain nói: Những người ăn thức ăn từ bên ngoài thường xuyên có nguy cơ cao hơn mắc các chỉ số hội chứng chuyển hóa như huyết áp bất thường, tăng vòng eo đáng kể. Điều này có nghĩa là họ có nhiều khả năng mắc bệnh béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường và các bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Arora cho biết: Phụ thuộc quá nhiều vào việc ăn uống bên ngoài đã thay đổi thói quen ăn uống của chúng ta. Hiện nay, chúng ta đang tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn hơn và tiếp xúc với những thực phẩm không rõ nguồn gốc và có khả năng mất vệ sinh. Giá trị dinh dưỡng thấp hơn, và nguy cơ nhiễm trùng do thực phẩm cao hơn đáng kể.

Nên đặt đồ ăn mang về bao lâu một lần?

Bác sĩ Jain nhấn mạnh sự điều độ, thỉnh thoảng nuông chiều bản thân, được thực hiện trong giới hạn, thì hoàn toàn có thể. Ngược lại, những người thường xuyên đặt đồ ăn mang về cần phải thận trọng vì những ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Jain khuyến nghị: Xét đến những tác hại đến sức khỏe, nên hạn chế đặt đồ ăn 1-2 lần một tuần, theo Hindustan Times.

Lựa chọn thực phẩm điều độ và có ý thức, ngay cả khi mua từ bên ngoài, có thể giúp bạn kiểm soát những tác hại đến sức khỏe liên quan đến việc thường xuyên tiêu thụ các bữa ăn được chế biến bên ngoài.