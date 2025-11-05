Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bản tin sức khỏe 5.11: Mới: Thuốc điều trị ung thư không tác dụng phụ | Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên không dùng thuốc
Video Sức khỏe

Bản tin sức khỏe 5.11: Mới: Thuốc điều trị ung thư không tác dụng phụ | Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên không dùng thuốc

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/11/2025 06:00 GMT+7

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư, không gây tác dụng phụ

Một nhóm nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra cách "hồi sinh" thuốc hóa trị cũ bằng công nghệ nano, giúp tiêu diệt tế bào ung thư mạnh gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể

Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư, không gây tác dụng phụ

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn, cà chua còn được các nhà khoa học chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene. 

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Dùng thuốc huyết áp, nên cẩn trọng với thói quen ăn uống này

Dù thuốc giúp kiểm soát huyết áp, nhưng hiệu quả điều trị có thể giảm đáng kể nếu người bệnh duy trì những thói quen ăn uống sai cách. Một số thực phẩm và đồ uống quen thuộc có thể gây tương tác, làm biến đổi nồng độ thuốc trong máu và khiến huyết áp khó ổn định.

Dùng thuốc huyết áp, nên cẩn trọng với thói quen ăn uống này

Tin liên quan

Bản tin sức khỏe 3.11: Nên chọn trứng hay yến mạch buổi sáng? | Sống ở quê cần biết để không rước bệnh

Bản tin sức khỏe 3.11: Nên chọn trứng hay yến mạch buổi sáng? | Sống ở quê cần biết để không rước bệnh

Bản tin Sức khỏe của Báo Thanh Niên cập nhật nhanh những thông tin y tế đáng chú ý. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

Khám phá thêm chủ đề

sức khỏe bản tin sức khỏe Bản Tin Tổng Hợp tin tức sức khỏe huyết áp Cà chua ung thư Vắc xin ung thư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận