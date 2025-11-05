Bản tin sức khỏe 5.11: Mới: Thuốc điều trị ung thư không tác dụng phụ | Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên không dùng thuốc

Phát hiện thuốc mới giúp tiêu diệt tế bào ung thư, không gây tác dụng phụ

Một nhóm nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra cách "hồi sinh" thuốc hóa trị cũ bằng công nghệ nano, giúp tiêu diệt tế bào ung thư mạnh gấp 20.000 lần mà không gây tác dụng phụ đáng kể

Những lợi ích bất ngờ của cà chua trong chống ung thư

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn, cà chua còn được các nhà khoa học chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là lycopene.

Dùng thuốc huyết áp, nên cẩn trọng với thói quen ăn uống này

Dù thuốc giúp kiểm soát huyết áp, nhưng hiệu quả điều trị có thể giảm đáng kể nếu người bệnh duy trì những thói quen ăn uống sai cách. Một số thực phẩm và đồ uống quen thuộc có thể gây tương tác, làm biến đổi nồng độ thuốc trong máu và khiến huyết áp khó ổn định.