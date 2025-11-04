Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Trà sữa làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

TS-BS Trần Châu Quyên
04/11/2025 17:00 GMT+7

Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh gan nhiễm mỡ đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm gần đây. Gan nhiễm mỡ dễ gây các biến chứng nghiêm trọng cho thai nhi, như sinh non.

Tránh trà sữa, thức ăn chiên rán giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ 

Theo các nghiên cứu mới nhất, khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ mắc bệnh gan nhiễm mỡ, và tỷ lệ này đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ gần đây.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ thừa trong gan do rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, có thể gặp cả thể gan nhiễm mỡ cấp tính trong thai kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do mẹ bầu ăn dư năng lượng, đặc biệt từ đường và chất béo bão hòa, dẫn đến kháng insulin, tăng cân không kiểm soát và tích lũy mỡ ở gan.

Lý do trà sữa làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Trà sữa hoặc các loại trà trái cây thêm đường, thức ăn chiên rán ăn thêm dễ khiến cơ thể dư cân, tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ

ẢNH: AI

Ví dụ, một mẹ bầu có nhu cầu năng lượng là 1.600 kcal, nhưng mẹ lại ăn thêm 400 kcal từ những thực phẩm ngoài bữa ăn như uống trà sữa hoặc các loại trà trái cây thêm đường, thức ăn chiên rán, dẫn tới tổng năng lượng trong ngày trên 2.000 kcal, thì nguy cơ gan nhiễm mỡ sẽ tăng cao.

Bên cạnh đó, thừa cân trước khi mang thai cao hoặc mắc đái tháo đường thai kỳ thì càng làm tăng nguy cơ tiến triển gan nhiễm mỡ khi mang thai.

Mẹ bầu mắc gan nhiễm mỡ thường dễ mệt mỏi, đau vùng bụng phải và có thể thấy vàng da, vàng vùng mống mắt (phần lòng trắng ở mắt) nhẹ. Đây là dấu hiệu gan bị tổn thương.

Các rủi ro nghiêm trọng gồm: đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, bà mẹ xuất huyết sau sinh và sinh non. Em bé sinh ra có nguy cơ béo phì hoặc các bệnh chuyển hóa sau này. Mẹ có gan nhiễm mỡ có nguy cơ biến chứng gấp đôi so với mẹ bình thường.

Bí quyết hạ huyết áp tự nhiên, không cần đến thuốc

Chế độ dinh dưỡng phù hợp

Hiện chưa có thuốc đặc trị gan nhiễm mỡ an toàn trong thai kỳ, chủ yếu theo dõi chặt chẽ để quản lý biến chứng, đặc biệt với bệnh gan nhiễm mỡ cấp tính có dấu hiệu nguy hiểm đe dọa an toàn của mẹ và thai. Đồng thời, cần kiểm soát đường huyết và huyết áp cho bà mẹ.

Mẹ bầu cần được kiểm soát chế độ ăn và lối sống lành mạnh, để phòng ngừa và hạn chế tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng hơn.

Chế độ ăn cần thực hiện: ăn đủ rau củ, mỗi ngày ăn 3 - 4 đơn vị rau củ (mỗi đơn vị tương đương 80 gram (lượng rau trước khi chế biến chín); mỗi ngày ăn 3 - 4 đơn vị trái cây (mỗi đơn vị tương đương 80 gram trái cây đã gọt vỏ, có thể ăn ngay). Đồng thời, không nên thêm đường vào đồ ăn, đồ uống.

Chất đạm (protein) cần ăn 5 - 8 đơn vị (mỗi đơn vị là 7 gram protein)/ngày, là các đạm lành mạnh như cá, trứng, thịt gà, thịt lợn, thịt bò.

Hạn chế dưới 5 gram muối (bao gồm cả muối đã có sẵn trong thực phẩm). Do đó, nên hạn chế thêm muối khi chế biến đồ ăn và lưu ý những thực phẩm sẵn có nhiều muối như đồ hộp, đồ ướp muối.

Chất béo nên ăn từ nguồn tự nhiên trong thực vật (như lạc, vừng, hạt mắc ca, hạt óc chó) hoặc từ cá (như phần bụng của các loại cá, đặc biệt cá béo như cá basa, cá trê…)

Đồng thời, duy trì cân nặng hợp lý trước khi mang thai (thực hiện giảm cân trước khi mang thai nếu thừa cân) và vận cơ nhẹ nhàng, thường xuyên (như vẩy tay tại chỗ, đi bộ nhẹ nhàng quanh nơi làm việc, làm việc nhà…) đều giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và những tác hại do gan nhiễm mỡ gây nên. 

Mẹ bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, áp dụng lối sống lành mạnh để có một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh.

