Bản tin sức khỏe 11.11: Sai lầm dễ gặp trong ăn uống | Người chết não hiến tạng cứu nhiều bệnh nhân

TIPS SỨC KHỎE 11.11: Sai lầm dễ gặp trong ăn uống | Người chết não hiến tạng cứu nhiều bệnh nhân

Thói quen nhỏ trước khi nấu trứng giúp tránh ngộ độc

Vỏ trứng trông cứng và sạch, nhưng thực tế lớp màng xốp có thể chứa bụi bẩn, lông gà hay phân, là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Theo bác sĩ Anjana Kalia (Ấn Độ), những loại vi khuẩn thường gặp trên vỏ trứng chưa rửa gồm Salmonella, E. coli và Campylobacter, có thể gây ngộ độc nếu xâm nhập vào cơ thể.

Một thói quen nhỏ trước khi nấu trứng giúp bạn tránh ngộ độc!

Cẩn thận nhiễm khuẩn Salmonella từ thực phẩm quen thuộc

Theo WHO, Salmonella là một trong 4 nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy trên toàn cầu. Vi khuẩn này phân bố rộng rãi ở động vật nuôi và hoang dã, đặc biệt là gia cầm, lợn, gia súc, cũng như thú cưng như mèo, chó, chim, bò sát. Con người thường nhiễm khuẩn qua: Tiêu thụ thực phẩm động vật bị nhiễm (trứng, thịt, gia cầm, sữa); Rau xanh hoặc thực phẩm khác nhiễm phân; Tiếp xúc trực tiếp với động vật hoặc người nhiễm bệnh.