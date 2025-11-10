Những thực phẩm nào có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella?

Gần 1 tuần qua, 8 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM tiếp nhận các ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo Sở Y tế TP.HCM, bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là vi khuẩn salmonella.

Bệnh nhân sau ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BV

Về vi khuẩn salmonella, một số nghiên cứu trong nước cho biết, vi khuẩn này có khả năng gây bệnh cao và có các triệu chứng đường tiêu hóa cấp tính: đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn ói. Thời gian ủ bệnh thường từ 6 ‐ 72 giờ.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vi khuẩn salmonella là một trong 4 nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy trên toàn cầu.

Vi khuẩn salmonella phân bố rộng rãi ở động vật nuôi và động vật hoang dã. Chúng phổ biến ở gia cầm, lợn, gia súc và ở vật nuôi, bao gồm mèo, chó, chim và các loài bò sát.

Bệnh nhiễm khuẩn salmonella ở người thường lây truyền qua việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật bị nhiễm khuẩn (trứng, thịt, gia cầm và sữa). Các loại thực phẩm khác, bao gồm cả rau xanh bị nhiễm phân, cũng có liên quan đến việc truyền bệnh.

Sự lây truyền từ người sang người cũng có thể xảy ra. Các trường hợp nhiễm bệnh ở người cũng xảy ra khi cá nhân tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh, bao gồm cả thú cưng. Những động vật bị nhiễm bệnh này thường không biểu hiện triệu chứng bệnh.

Phòng ngừa nhiễm vi khuẩn salmonella đòi hỏi các biện pháp kiểm soát ở mọi giai đoạn của chuỗi thực phẩm, từ sản xuất đến chế biến; sản xuất và chuẩn bị thực phẩm ở cả cơ sở kinh doanh thực phẩm và tại nhà.

Cần đảm bảo thức ăn được nấu chín kỹ; chỉ uống sữa đã tiệt trùng hoặc sữa đun sôi; tránh dùng đá trừ khi đá được làm từ nước an toàn.

Khi không chắc chắn về độ an toàn của nước uống, cần đun sôi nước. Nếu không thể đun, hãy khử trùng nước bằng chất khử trùng theo chuẩn của cơ quan y tế.

Rửa tay kỹ lưỡng và thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với vật nuôi hoặc động vật trang trại, hoặc sau khi đi vệ sinh.

Rửa sạch trái cây và rau củ, đặc biệt nếu ăn sống. Nếu có thể, nên gọt vỏ rau củ và trái cây.

Theo WHO, các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn salmonella tương đối nhẹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đặc biệt là ở trẻ em và người cao tuổi, tình trạng mất nước có thể trở nên nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.