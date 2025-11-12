Bản tin sức khỏe 12.11: 12 người được cứu nhờ tạng người chết não | Ca đại phẫu giữa đảo Trường Sa Lớn

Kỳ tích: Hành trình ghép tạng hồi sinh 12 cuộc đời ở 3 miền đất nước

Chỉ trong vòng 72 giờ đồng hồ, một cuộc chạy đua với thời gian để ghép tạng, một hành trình đặc biệt ý nghĩa của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ ngày 7 đến 9.11.2025, 12 mảnh ghép sự sống được nối lại. Đặc biệt, dấu ấn lịch sử đã được viết nên: Ca ghép phổi đầu tiên tại khu vực phía nam.

Phía sau những ca bệnh được hồi sinh là 2 nghĩa cử cao đẹp, là sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng liên ngành ở 3 miền đất nước. Tất cả tạo nên một "kỳ tích hồi sinh", mang lại sự sống cho những người bệnh. Trường hợp được ghép tạng đầu tiên là nam bệnh nhân 49 tuổi, ngụ TP.HCM, không may qua đời vì chấn thương sọ não. Giữa nỗi đau mất mát, gia đình đã đưa ra một quyết định nhân văn lay động: Hiến tặng các tạng quý giá của người thân.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Quân y 175 cử ê kíp gồm 6 bác sĩ, cùng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men ra đặc khu Trường Sa mổ cấp cứu và chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn.

Ngày 11.11, Bệnh viện Quân y 175 thông tin về ca mổ đặc biệt diễn ra tại phòng mổ dã chiến Bệnh xá đảo Trường Sa Lớn (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa), cứu bệnh nhân H.N.K (35 tuổi, ở Đà Nẵng).

14 giờ 12 phút ngày 9.11, trực thăng EC225 của Binh đoàn 18 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, chở ê kíp 6 bác sĩ phẫu thuật, gây mê, hồi sức Bệnh viện Quân y 175, cùng dụng cụ mổ, vật tư y tế, thuốc ra đặc khu Trường Sa.

"Chúng tôi ra đảo bằng trực thăng, mang theo đầy đủ dụng cụ, thuốc men và xác định ra đảo là phải phẫu thuật mở tại chỗ, vì nếu không, bệnh nhân không thể đảm bảo vận chuyển về đất liền được", thiếu tá Nguyễn Việt Cường, Khoa Phẫu thuật lồng ngực - bác sĩ trong ê kíp chia sẻ.

Đến 17 giờ 45 phút, trực thăng tiếp cận đảo. Khi tiếp xúc bệnh nhân, các bác sĩ nhận thấy tổng lượng máu dẫn lưu màng phổi đã lên tới 3.100 ml, bệnh nhân suy kiệt nhanh, mạch yếu dần. Lúc 20 giờ, ca phẫu thuật mở ngực khẩn cấp được tiến hành ngay tại phòng mổ dã chiến.