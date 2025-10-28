Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phần mềm AI cứu người của Bệnh viện Chợ Rẫy được vinh danh tại Nhân tài Đất Việt

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
28/10/2025 10:32 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa được vinh danh tại lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt về công trình phần mềm ứng dụng AI trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng.

Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 do Hội Khuyến học Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội. Tại chương trình, Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện hạng đặc biệt ở phía nam - được vinh danh khi đoạt giải 3 ở hạng mục y, dược với công trình: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng hiến” (thuộc chương trình máy tính: phần mềm tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn và điều phối mô - tạng hiến của Bệnh viện Chợ Rẫy).

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả: tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; tiến sĩ - bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người; thạc sĩ, kỹ sư Lê Thanh Chương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (cùng Bệnh viện Chợ Rẫy).

Phần mềm AI cứu người của Bệnh viện Chợ Rẫy được vinh danh tại Nhân tài Đất Việt - Ảnh 1.

Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt giải 3 ở hạng mục y, dược

ẢNH: BVCC

Theo đó, đây là phần mềm chuyên biệt dành riêng cho chuyên ngành điều phối trong hiến và ghép mô - tạng đầu tiên tại Việt Nam. Nội dung thiết kế dựa vào các quy định của Bộ Y tế, kinh nghiệm lâm sàng và chỉnh sửa, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện triển khai và ứng dụng tại Việt Nam.

Công trình có đầy đủ tài liệu mô tả, đã được nghiệm thu vào năm 2022 và 2023 từ cấp cơ sở của Bệnh viện Chợ Rẫy và cấp Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Phần mềm này đã và đang ứng dụng trong thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy; có triển vọng áp dụng rộng rãi cho tất cả các bệnh viện trên cả nước.

Hiện, công trình được Bộ Y tế yêu cầu phối hợp Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Phần mềm vẫn đang được cộng đồng sử dụng trong đăng ký hiến tạng khi chết não hay chết tuần hoàn, đăng ký chờ ghép mô - tạng, tìm hiểu thông tin về hiến và ghép mô - tạng, giải đáp thắc mắc từ cộng đồng, thông tin về số trường hợp đăng ký hiến tạng, chờ ghép mô - tạng.

Công trình được ghi nhận và đánh giá cao đối với chuyên môn y khoa trong quản lý, tuyển chọn và điều phối thận và phát triển rộng cho các mô - tạng khác: tim, gan, phổi, giác mạc.

Giải thưởng góp phần khẳng định tinh thần sáng tạo và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời phản ánh xu thế tất yếu của ngành y trong kỷ nguyên công nghệ số.

Tin liên quan

Tôn vinh nhân tài đất Việt 2023

Tôn vinh nhân tài đất Việt 2023

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng những cá nhân và tập thể tham gia và được vinh danh tại Giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, ấp ủ hoài bão, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức...

Khám phá thêm chủ đề

bệnh viện hạng đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy giải thưởng Nhân tài Đất Việt Bộ Y tế Phần mềm AI cứu người
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận