Phần mềm AI cứu người của Bệnh viện Chợ Rẫy được vinh danh tại Nhân tài Đất Việt

Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt lần thứ 18 do Hội Khuyến học Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội. Tại chương trình, Bệnh viện Chợ Rẫy - bệnh viện hạng đặc biệt ở phía nam - được vinh danh khi đoạt giải 3 ở hạng mục y, dược với công trình: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn người nhận mô - tạng hiến” (thuộc chương trình máy tính: phần mềm tiếp nhận, quản lý, tuyển chọn và điều phối mô - tạng hiến của Bệnh viện Chợ Rẫy).

Công trình được thực hiện bởi nhóm tác giả: tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy; tiến sĩ - bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người; thạc sĩ, kỹ sư Lê Thanh Chương, Trưởng phòng Công nghệ thông tin (cùng Bệnh viện Chợ Rẫy).

Bệnh viện Chợ Rẫy đoạt giải 3 ở hạng mục y, dược ẢNH: BVCC

Theo đó, đây là phần mềm chuyên biệt dành riêng cho chuyên ngành điều phối trong hiến và ghép mô - tạng đầu tiên tại Việt Nam. Nội dung thiết kế dựa vào các quy định của Bộ Y tế, kinh nghiệm lâm sàng và chỉnh sửa, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện triển khai và ứng dụng tại Việt Nam.

Công trình có đầy đủ tài liệu mô tả, đã được nghiệm thu vào năm 2022 và 2023 từ cấp cơ sở của Bệnh viện Chợ Rẫy và cấp Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM. Phần mềm này đã và đang ứng dụng trong thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy; có triển vọng áp dụng rộng rãi cho tất cả các bệnh viện trên cả nước.

Hiện, công trình được Bộ Y tế yêu cầu phối hợp Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người triển khai thực hiện trên toàn quốc.

Phần mềm vẫn đang được cộng đồng sử dụng trong đăng ký hiến tạng khi chết não hay chết tuần hoàn, đăng ký chờ ghép mô - tạng, tìm hiểu thông tin về hiến và ghép mô - tạng, giải đáp thắc mắc từ cộng đồng, thông tin về số trường hợp đăng ký hiến tạng, chờ ghép mô - tạng.

Công trình được ghi nhận và đánh giá cao đối với chuyên môn y khoa trong quản lý, tuyển chọn và điều phối thận và phát triển rộng cho các mô - tạng khác: tim, gan, phổi, giác mạc.

Giải thưởng góp phần khẳng định tinh thần sáng tạo và quyết tâm chuyển đổi số mạnh mẽ của Bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời phản ánh xu thế tất yếu của ngành y trong kỷ nguyên công nghệ số.