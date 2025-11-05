Tại sao đột quỵ có thể xảy ra ngay cả với những người khỏe mạnh?

Theo ông Satwant Sachdeva, bác sĩ thần kinh tại Bệnh viện Manipal (Ấn Độ), có nhiều yếu tố tiềm ẩn trong cơ thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ mà không hề biểu hiện ra bên ngoài.

Bác sĩ Satwant Sachdeva cho biết đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị gián đoạn, khiến não không nhận đủ oxy và dưỡng chất cần thiết.

Trong các nguyên nhân đã được xác định, tăng huyết áp và tiểu đường là 2 yếu tố hàng đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố khác như căng thẳng kéo dài, mất nước, di truyền hay thói quen sinh hoạt không hợp lý.

Những yếu tố này có thể khiến cơ thể suy yếu dần mà không để lại dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, theo tờ Hindustan Times.

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu Ảnh: AI

Căng thẳng và thiếu ngủ làm tăng nguy cơ đột quỵ

Căng thẳng mạn tính và thiếu ngủ là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sức khỏe mạch máu.

Khi con người thường xuyên ở trong trạng thái lo lắng, cơ thể sẽ tăng tiết hormone cortisol. Mức cortisol cao kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch, khiến huyết áp tăng và lâu dần dẫn đến đột quỵ.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của hệ thần kinh và hệ tim mạch.

Việc thiếu ngủ khiến cơ thể không có thời gian phục hồi, làm tăng tình trạng viêm và rối loạn điều hòa huyết áp.

Những người thường xuyên ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ cao hơn mắc các bệnh tim mạch và đột quỵ so với người ngủ đủ giấc.

Mất nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, máu sẽ đặc lại, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Cục máu đông có thể làm tắc mạch máu não, gây ra đột quỵ thiếu máu não.

Trung bình một người trưởng thành nên uống khoảng 1.500 đến 2.000 ml nước mỗi ngày để duy trì lưu thông máu ổn định và giảm nguy cơ hình thành huyết khối.

Cơ thể thiếu nước khiến tim phải hoạt động mạnh hơn để bơm máu đi khắp cơ thể, từ đó tăng áp lực lên hệ tuần hoàn.

Thói quen xấu làm tăng nguy cơ đột quỵ

Hút thuốc lá làm tổn thương mạch máu, giảm lượng oxy trong máu và khiến mảng bám tích tụ trong thành động mạch.

Việc ăn kiêng cực đoan hoặc tập luyện quá sức cũng có thể làm rối loạn chuyển hóa, gây mất cân bằng điện giải và tăng huyết áp.

Những hành động trên khiến cơ thể chịu áp lực lớn, dễ gây tổn thương mạch máu và tim mạch. Đột quỵ vì vậy có thể xảy ra ngay cả khi người bệnh không có tiền sử bệnh lý rõ ràng.

Cách phòng ngừa đột quỵ

Bác sĩ Sachdeva khuyến nghị, việc phòng tránh đột quỵ không quá khó nếu duy trì được lối sống lành mạnh.

Thứ nhất, cần uống đủ nước trong ngày để giữ cho máu lưu thông tốt.

Thứ hai, nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bệnh tim mạch tiềm ẩn như rối loạn nhịp tim.

Thứ ba, nên tìm hiểu tiền sử bệnh trong gia đình. Nếu có người thân từng bị đột quỵ hoặc rối loạn đông máu, cần trao đổi với bác sĩ để được tầm soát sớm.

Thứ tư, cần duy trì lối sống cân bằng, tránh hút thuốc và không áp dụng các chế độ ăn kiêng cực đoan.

Thứ năm, nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để vận động vừa phải như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Những hoạt động này giúp máu lưu thông tốt, giảm căng thẳng và bảo vệ tim mạch.